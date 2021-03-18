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Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
Сторонники бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване, где в четверг возобновится процесс по его делу. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:12
2021-03-18T13:12
армен ашотян
серж саргсян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 18 мар – РИА Новости. Сторонники бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване, где в четверг возобновится процесс по его делу."Тысячи человек собрались здесь не для поддержки по этому делу, так как само дело смешное. Собравшиеся выражают Саргсяну политическую, идейную поддержку", - сказал журналистам зампред возглавляемой бывшим президентом Республиканской партии Армении Армен Ашотян.Специальная следственная служба Армении в конце 2019 года предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. В Специальной следственной службе ранее сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии. Карапетян и Галстян скончались в начале 2021 года.По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
https://ria.ru/20201111/armeniya-1584097801.html
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армен ашотян, серж саргсян, ереван, армения, в мире

Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване

13:12 18.03.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Ереване
Сотрудники полиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 18 мар – РИА Новости. Сторонники бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване, где в четверг возобновится процесс по его делу.
"Тысячи человек собрались здесь не для поддержки по этому делу, так как само дело смешное. Собравшиеся выражают Саргсяну политическую, идейную поддержку", - сказал журналистам зампред возглавляемой бывшим президентом Республиканской партии Армении Армен Ашотян.
Премьер-министр Серж Саргсян во время встречи с Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября 2020, 13:51
СМИ: экс-президент Армении Саргсян получил повестку от СНБ
Специальная следственная служба Армении в конце 2019 года предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. В Специальной следственной службе ранее сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии. Карапетян и Галстян скончались в начале 2021 года.
По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
Сторонники оппозиции и сотрудники полиции на улице Заробяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 16:25
Протестующие в Ереване перекрыли улицу около правительственных особняков
 
Армен АшотянСерж СаргсянЕреванАрменияВ мире
 
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