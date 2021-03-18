https://ria.ru/20210318/armeniya-1601801050.html

Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване

Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване

Сторонники бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване, где в четверг возобновится процесс по его делу. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:12

2021-03-18T13:12

2021-03-18T13:12

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ЕРЕВАН, 18 мар – РИА Новости. Сторонники бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване, где в четверг возобновится процесс по его делу."Тысячи человек собрались здесь не для поддержки по этому делу, так как само дело смешное. Собравшиеся выражают Саргсяну политическую, идейную поддержку", - сказал журналистам зампред возглавляемой бывшим президентом Республиканской партии Армении Армен Ашотян.Специальная следственная служба Армении в конце 2019 года предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. В Специальной следственной службе ранее сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии. Карапетян и Галстян скончались в начале 2021 года.По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.

https://ria.ru/20201111/armeniya-1584097801.html

https://ria.ru/20210317/erevan-1601674448.html

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армен ашотян, серж саргсян, ереван, армения, в мире