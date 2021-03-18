Премьер Армении встретится с лидером партии "Процветающая Армения"
10:17 18.03.2021 (обновлено: 10:31 18.03.2021)
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности
ЕРЕВАН, 18 мар - РИА Новости. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и руководителя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна намечена на 18 марта, заявила госагентству "Арменпресс" пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян.
"Встреча премьер-министра и Гагика Царукяна запланирована на сегодня", - цитирует агентство слова Геворгян.
Ранее Пашинян заявлял о намерении провести консультации с политическими силам, в первую очередь с лидерами оппозиционных парламентских партий, для обсуждения вопроса, касающегося внеочередных парламентских выборов.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.