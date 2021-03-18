https://ria.ru/20210318/armeniya-1601762437.html

Премьер Армении встретится с лидером партии "Процветающая Армения"

Премьер Армении встретится с лидером партии "Процветающая Армения"

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и руководителя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна намечена на 18 марта, заявила... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T10:17

2021-03-18T10:17

2021-03-18T10:31

никол пашинян

процветающая армения

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599402145_0:48:1670:987_1920x0_80_0_0_4e4d6be32ab0adaac64ca5ca85a2923a.jpg

ЕРЕВАН, 18 мар - РИА Новости. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и руководителя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна намечена на 18 марта, заявила госагентству "Арменпресс" пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян."Встреча премьер-министра и Гагика Царукяна запланирована на сегодня", - цитирует агентство слова Геворгян.Ранее Пашинян заявлял о намерении провести консультации с политическими силам, в первую очередь с лидерами оппозиционных парламентских партий, для обсуждения вопроса, касающегося внеочередных парламентских выборов.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210317/erevan-1601674448.html

https://ria.ru/20210315/pashinyan-1601390058.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, процветающая армения, армения, в мире