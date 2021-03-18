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Премьер Армении встретится с лидером партии "Процветающая Армения"
Премьер Армении встретится с лидером партии "Процветающая Армения"
Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и руководителя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна намечена на 18 марта, заявила... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T10:17
2021-03-18T10:31
никол пашинян
процветающая армения
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 18 мар - РИА Новости. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и руководителя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна намечена на 18 марта, заявила госагентству "Арменпресс" пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян."Встреча премьер-министра и Гагика Царукяна запланирована на сегодня", - цитирует агентство слова Геворгян.Ранее Пашинян заявлял о намерении провести консультации с политическими силам, в первую очередь с лидерами оппозиционных парламентских партий, для обсуждения вопроса, касающегося внеочередных парламентских выборов.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210317/erevan-1601674448.html
https://ria.ru/20210315/pashinyan-1601390058.html
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никол пашинян, процветающая армения, армения, в мире

Премьер Армении встретится с лидером партии "Процветающая Армения"

10:17 18.03.2021 (обновлено: 10:31 18.03.2021)
 
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности
Никол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 18 мар - РИА Новости. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и руководителя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна намечена на 18 марта, заявила госагентству "Арменпресс" пресс-секретарь главы правительства Мане Геворгян.
"Встреча премьер-министра и Гагика Царукяна запланирована на сегодня", - цитирует агентство слова Геворгян.
Сторонники оппозиции и сотрудники полиции на улице Заробяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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Ранее Пашинян заявлял о намерении провести консультации с политическими силам, в первую очередь с лидерами оппозиционных парламентских партий, для обсуждения вопроса, касающегося внеочередных парламентских выборов.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 21:16
Экс-президент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку и уехать из страны
 
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