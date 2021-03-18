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В Курской области арестовали женщину, которая подожгла сына
В Курской области арестовали женщину, которая подожгла сына
Суд в Курской области заключил на два месяца под стражу жительницу Железногорского района, которая облила горючим и подожгла восьмилетнего сына, после чего... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T20:21
2021-03-18T20:21
нижний новгород
курская область
железногорск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Суд в Курской области заключил на два месяца под стражу жительницу Железногорского района, которая облила горючим и подожгла восьмилетнего сына, после чего ребенок умер по дороге в ожоговый центр, сообщил РИА Новости представитель Железногорского городского суда.Вечером 15 марта жительница Железногорска во время ссоры во дворе дома облила горючим своего восьмилетнего сына и подожгла. Сбил пламя на одежде и теле ребенка вышедший из дома отчим ребенка. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в Железногорскую городскую больницу, откуда его перевезли в Курскую областную клиническую больницу. Там ребенка прооперировали, его санавиацией планировалось доставить в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако во время транспортировки ребенок скончался.Следствием в отношении матери было возбуждено дело по статье "убийство малолетнего с особой жестокостью". Подозреваемая была задержана, в четверг суд избирал ей меру пресечения."Избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - сказал представитель суда.По данным курских Telegram-каналов, женщина в ходе заседания признала вину и заявила, что не хотела поджигать ребенка, а думала только попугать его.Суд отмечает, что женщина испытывала к сыну неприязнь."Ввиду отсутствия взаимопонимания с последним, обусловленного ненадлежащим исполнением ею как родителем обязанностей по его воспитанию, действуя умышленно, взяв имеющуюся в доме канистру с горючей смесью бензина с добавлением масла, на территории своего домовладения облила сына, имеющейся в канистре горючей смесью и подожгла, в результате чего её малолетний сын загорелся", - информирует суд. По его данным, женщине предъявлено обвинение.Кроме того, следствием возбуждено дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. По данным следствия, с ноября 2016-го по 15 марта 2021 года подозреваемая не исполняла обязанности по воспитанию сына, систематически избивая его и оскорбляя, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности. Как отмечает следствие, с 1 января 2020-го по 15 марта 2021 года сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также чиновники отдела опеки и попечительства ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, не отобрав ребенка у матери.
https://ria.ru/20210312/srok-1600948187.html
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нижний новгород, курская область, железногорск , происшествия

В Курской области арестовали женщину, которая подожгла сына

20:21 18.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Суд в Курской области заключил на два месяца под стражу жительницу Железногорского района, которая облила горючим и подожгла восьмилетнего сына, после чего ребенок умер по дороге в ожоговый центр, сообщил РИА Новости представитель Железногорского городского суда.
Вечером 15 марта жительница Железногорска во время ссоры во дворе дома облила горючим своего восьмилетнего сына и подожгла. Сбил пламя на одежде и теле ребенка вышедший из дома отчим ребенка. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в Железногорскую городскую больницу, откуда его перевезли в Курскую областную клиническую больницу. Там ребенка прооперировали, его санавиацией планировалось доставить в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако во время транспортировки ребенок скончался.
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Следствием в отношении матери было возбуждено дело по статье "убийство малолетнего с особой жестокостью". Подозреваемая была задержана, в четверг суд избирал ей меру пресечения.
"Избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - сказал представитель суда.
По данным курских Telegram-каналов, женщина в ходе заседания признала вину и заявила, что не хотела поджигать ребенка, а думала только попугать его.
Суд отмечает, что женщина испытывала к сыну неприязнь.
"Ввиду отсутствия взаимопонимания с последним, обусловленного ненадлежащим исполнением ею как родителем обязанностей по его воспитанию, действуя умышленно, взяв имеющуюся в доме канистру с горючей смесью бензина с добавлением масла, на территории своего домовладения облила сына, имеющейся в канистре горючей смесью и подожгла, в результате чего её малолетний сын загорелся", - информирует суд. По его данным, женщине предъявлено обвинение.
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Кроме того, следствием возбуждено дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. По данным следствия, с ноября 2016-го по 15 марта 2021 года подозреваемая не исполняла обязанности по воспитанию сына, систематически избивая его и оскорбляя, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности. Как отмечает следствие, с 1 января 2020-го по 15 марта 2021 года сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также чиновники отдела опеки и попечительства ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, не отобрав ребенка у матери.
 
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