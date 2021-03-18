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Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
Мосгорсуд в четверг признал законным продление ареста экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:10
2021-03-18T13:10
2021-03-18T13:11
иван сафронов
россия
роскосмос
происшествия
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным продление ареста экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В начале марта Лефортовский суд столицы продлил арест Сафронову до 7 мая."Суд отклонил апелляционные жалобы и признал постановление законным и обоснованным", - рассказал собеседник агентства.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур.По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт".
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/safronov-1599650820.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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иван сафронов, россия, роскосмос, происшествия
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости.
Мосгорсуд в четверг признал законным продление ареста экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса
" Ивану Сафронову
, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В начале марта Лефортовский суд столицы продлил арест Сафронову до 7 мая.
"Суд отклонил апелляционные жалобы и признал постановление законным и обоснованным", - рассказал собеседник агентства.
Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы
поместил его под стражу.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур.
По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, это очевидный факт".