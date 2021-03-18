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Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
Американская компания Apple планирует представить в апреле новые модели iPad, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T02:26
2021-03-18T02:26
apple ipad
apple
технологии
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американская компания Apple планирует представить в апреле новые модели iPad, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Согласно источникам, Apple собирается обновить свою линейку iPad Pro, добавив улучшенный процессор и камеры. Как отмечает агентство, новые модели будут похожи на нынешние iPad Pro и иметь те же размеры экрана в 11 дюймов и 12,9.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения. В октябре компания представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
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apple ipad, apple, технологии, в мире

Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad

02:26 18.03.2021
 
© CaviarApple iPad Pro
Apple iPad Pro - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Caviar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американская компания Apple планирует представить в апреле новые модели iPad, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Согласно источникам, Apple собирается обновить свою линейку iPad Pro, добавив улучшенный процессор и камеры. Как отмечает агентство, новые модели будут похожи на нынешние iPad Pro и иметь те же размеры экрана в 11 дюймов и 12,9.
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Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения. В октябре компания представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
 
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