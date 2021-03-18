https://ria.ru/20210318/apple-1601740449.html

Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad

Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad

Американская компания Apple планирует представить в апреле новые модели iPad, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T02:26

2021-03-18T02:26

2021-03-18T02:26

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Американская компания Apple планирует представить в апреле новые модели iPad, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Согласно источникам, Apple собирается обновить свою линейку iPad Pro, добавив улучшенный процессор и камеры. Как отмечает агентство, новые модели будут похожи на нынешние iPad Pro и иметь те же размеры экрана в 11 дюймов и 12,9.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения. В октябре компания представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

https://ria.ru/20210316/apple-1601416514.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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