Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:07 18.03.2021 (обновлено: 13:11 18.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Конкретных планов встречи президента России Владимира Путина с приглашенным в Москву послом РФ в США Анатолием Антоновым нет, однако при необходимости глава государства, безусловно, сможет его заслушать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас, в настоящий момент, нет таких конкретных панов, но посол в любом случае будет в Москве, очевидно, он будет в Москве не один день, поэтому в случае необходимости, безусловно, президент примет решение о заслушивании посла, пока конкретных планов нет", - ответил Песков на вопрос, планирует ли президент лично заслушать Антонова.
Ранее МИД РФ сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций.