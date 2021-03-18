https://ria.ru/20210318/antonov-1601799839.html

Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США

Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США

Конкретных планов встречи президента России Владимира Путина с приглашенным в Москву послом РФ в США Анатолием Антоновым нет, однако при необходимости глава... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:07

2021-03-18T13:07

2021-03-18T13:11

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анатолий антонов

дмитрий песков

владимир путин

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Конкретных планов встречи президента России Владимира Путина с приглашенным в Москву послом РФ в США Анатолием Антоновым нет, однако при необходимости глава государства, безусловно, сможет его заслушать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сейчас, в настоящий момент, нет таких конкретных панов, но посол в любом случае будет в Москве, очевидно, он будет в Москве не один день, поэтому в случае необходимости, безусловно, президент примет решение о заслушивании посла, пока конкретных планов нет", - ответил Песков на вопрос, планирует ли президент лично заслушать Антонова.Ранее МИД РФ сообщил, что посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик". Посольство РФ в США заявило, что Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций.

https://ria.ru/20210318/antonov-1601741032.html

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вашингтон (город)

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россия, анатолий антонов, дмитрий песков, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире