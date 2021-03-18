https://ria.ru/20210318/antonov-1601741032.html
Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Посол России в США Анатолий Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций, говорится в заявлении посольства РФ в США. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T02:48
2021-03-18T02:48
2021-03-18T02:49
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций, говорится в заявлении посольства РФ в США.Ранее МИД РФ сообщил, что посол РФ в США Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
https://ria.ru/20210305/antonov-1600014957.html
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