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Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
Посол России в США Анатолий Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций, говорится в заявлении посольства РФ в США. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T02:48
2021-03-18T02:49
россия
анатолий антонов
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций, говорится в заявлении посольства РФ в США.Ранее МИД РФ сообщил, что посол РФ в США Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
https://ria.ru/20210305/antonov-1600014957.html
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россия, анатолий антонов, москва, сша, в мире

Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта

02:48 18.03.2021 (обновлено: 02:49 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций, говорится в заявлении посольства РФ в США.
"Посол России в США Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей", - сообщается в заявлении.
Ранее МИД РФ сообщил, что посол РФ в США Антонов был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 06:13
Антонов рассказал о позитивной программе взаимодействия с США
 
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