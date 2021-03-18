https://ria.ru/20210318/amd-1601780557.html

В AMD объяснили, почему не будут замедлять майнинг на видеокартах

В AMD объяснили, почему не будут замедлять майнинг на видеокартах

Компания AMD не будет программно замедлять видеокарты, когда те используются для майнинга криптовалют. О заявлении менеджер по продуктам AMD Ниша Нилалоджанана... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:44

2021-03-18T11:44

2021-03-18T11:44

наука

геймеры

nvidia corporation

amd, inc.

технологии

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Компания AMD не будет программно замедлять видеокарты, когда те используются для майнинга криптовалют. О заявлении менеджер по продуктам AMD Ниша Нилалоджанана сообщает Hardwaretimes.Такое решение "красные" объясняют тем, что аппаратная часть новых видеокарт (вроде Radeon RX 6700 XT) разработана таким образом, что майнить на них просто невыгодно. В частности, архитектура предполагает уменьшение ширины шины при внедрении быстрой кэш-памяти Infinity Cache.В AMD подчеркнули, что сознательно пошли на такой шаг, чтобы карточки достались геймерам и тем, кто пользуется ими в профессиональных целях, например, рендеринге. Для этих категорий пользователей производительность останется на высоком уровне.Продажи видеокарт Nvidia серии RTX 30 фактически оказались сорваны из-за очередного бума майнинга — ускорители стали дефицитом уже в конце 2020 года, а редкие экземпляры предлагаются в 2-3 раза дороже рекомендованной цены. Та же участь постигла RTX 3060, которая в России предлагается за 80 000 рублей, что в несколько раз дороже ожидаемого ценника. Nvidia попыталась программно ограничить возможности карты по майнингу, но попытка провалилась.

https://ria.ru/20210316/videokarta-1601440396.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, nvidia corporation, amd, inc., технологии