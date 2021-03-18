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Наука
https://ria.ru/20210318/amd-1601780557.html
В AMD объяснили, почему не будут замедлять майнинг на видеокартах
В AMD объяснили, почему не будут замедлять майнинг на видеокартах
Компания AMD не будет программно замедлять видеокарты, когда те используются для майнинга криптовалют. О заявлении менеджер по продуктам AMD Ниша Нилалоджанана... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:44
2021-03-18T11:44
наука
геймеры
nvidia corporation
amd, inc.
технологии
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Компания AMD не будет программно замедлять видеокарты, когда те используются для майнинга криптовалют. О заявлении менеджер по продуктам AMD Ниша Нилалоджанана сообщает Hardwaretimes.Такое решение "красные" объясняют тем, что аппаратная часть новых видеокарт (вроде Radeon RX 6700 XT) разработана таким образом, что майнить на них просто невыгодно. В частности, архитектура предполагает уменьшение ширины шины при внедрении быстрой кэш-памяти Infinity Cache.В AMD подчеркнули, что сознательно пошли на такой шаг, чтобы карточки достались геймерам и тем, кто пользуется ими в профессиональных целях, например, рендеринге. Для этих категорий пользователей производительность останется на высоком уровне.Продажи видеокарт Nvidia серии RTX 30 фактически оказались сорваны из-за очередного бума майнинга — ускорители стали дефицитом уже в конце 2020 года, а редкие экземпляры предлагаются в 2-3 раза дороже рекомендованной цены. Та же участь постигла RTX 3060, которая в России предлагается за 80 000 рублей, что в несколько раз дороже ожидаемого ценника. Nvidia попыталась программно ограничить возможности карты по майнингу, но попытка провалилась.
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геймеры, nvidia corporation, amd, inc., технологии

В AMD объяснили, почему не будут замедлять майнинг на видеокартах

11:44 18.03.2021
 
© AMDRadeon RX 6000
Radeon RX 6000 - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© AMD
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Компания AMD не будет программно замедлять видеокарты, когда те используются для майнинга криптовалют. О заявлении менеджер по продуктам AMD Ниша Нилалоджанана сообщает Hardwaretimes.
Такое решение "красные" объясняют тем, что аппаратная часть новых видеокарт (вроде Radeon RX 6700 XT) разработана таким образом, что майнить на них просто невыгодно. В частности, архитектура предполагает уменьшение ширины шины при внедрении быстрой кэш-памяти Infinity Cache.
В AMD подчеркнули, что сознательно пошли на такой шаг, чтобы карточки достались геймерам и тем, кто пользуется ими в профессиональных целях, например, рендеринге. Для этих категорий пользователей производительность останется на высоком уровне.
Продажи видеокарт Nvidia серии RTX 30 фактически оказались сорваны из-за очередного бума майнинга — ускорители стали дефицитом уже в конце 2020 года, а редкие экземпляры предлагаются в 2-3 раза дороже рекомендованной цены. Та же участь постигла RTX 3060, которая в России предлагается за 80 000 рублей, что в несколько раз дороже ожидаемого ценника. Nvidia попыталась программно ограничить возможности карты по майнингу, но попытка провалилась.
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 11:34Наука
Nvidia не смогла ограничить майнинг криптовалют на видеокарте RTX 3060
 
НаукагеймерыNVIDIA CorporationAMD, Inc.Технологии
 
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