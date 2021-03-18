https://ria.ru/20210318/altsgeymer-1601853423.html
Болезнь Альцгеймера научились определять по глазам
Болезнь Альцгеймера научились определять по глазам
Ученые из Института глаза Джона Хопкинса Уилмера разработали способ ранней диагностики болезни Альцгеймера по глазам. Их исследование опубликовано в журнале... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:31
2021-03-18T17:31
2021-03-18T17:31
здоровье
общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ученые из Института глаза Джона Хопкинса Уилмера разработали способ ранней диагностики болезни Альцгеймера по глазам. Их исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.Специалисты отобрали 13 человек с редкой генетически унаследованной формой болезни Альцгеймера, при которой мутации возникают в трех определенных генах. Используя технологию визуализации — оптическую когерентную томографическую ангиографию — ученые сделали снимки кровеносных сосудов на задней стороне глаз испытуемых с мутациями и без них.Выяснилось, что аномальный кровоток через мельчайшие сосуды глаза может быть признаком ранних воспалительных изменений, вовлеченных в патогенез болезни Альцгеймера.Авторы работы считают, что новый метод может помочь в ранней диагностике болезни и замедлении снижения когнитивных функций пациентов.Болезнь Альцгеймера — разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В основе недуга — диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других разновидностях старческого слабоумия. Согласно статистике, в среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около семи лет, и только 3% пациентов преодолевают 14-летний рубеж.
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здоровье, общество
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Ученые из Института глаза Джона Хопкинса Уилмера разработали способ ранней диагностики болезни Альцгеймера по глазам. Их исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring
.
"Мы предположили, что изменения в капиллярах сетчатки в задней части глаза могут показать нарушения в головном мозге еще до того, как начнутся видимые признаки проявления болезни", — объяснил один из авторов исследования, доктор медицинских наук Амир Кашани.
Специалисты отобрали 13 человек с редкой генетически унаследованной формой болезни Альцгеймера, при которой мутации возникают в трех определенных генах. Используя технологию визуализации — оптическую когерентную томографическую ангиографию — ученые сделали снимки кровеносных сосудов на задней стороне глаз испытуемых с мутациями и без них.
Выяснилось, что аномальный кровоток через мельчайшие сосуды глаза может быть признаком ранних воспалительных изменений, вовлеченных в патогенез болезни Альцгеймера.
Авторы работы считают, что новый метод может помочь в ранней диагностике болезни и замедлении снижения когнитивных функций пациентов.
Болезнь Альцгеймера — разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В основе недуга — диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других разновидностях старческого слабоумия. Согласно статистике, в среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около семи лет, и только 3% пациентов преодолевают 14-летний рубеж.