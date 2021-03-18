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Болезнь Альцгеймера научились определять по глазам
Болезнь Альцгеймера научились определять по глазам
Ученые из Института глаза Джона Хопкинса Уилмера разработали способ ранней диагностики болезни Альцгеймера по глазам. Их исследование опубликовано в журнале... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T17:31
2021-03-18T17:31
здоровье
общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ученые из Института глаза Джона Хопкинса Уилмера разработали способ ранней диагностики болезни Альцгеймера по глазам. Их исследование опубликовано в журнале Alzheimer's &amp; Dementia: Diagnosis, Assessment &amp; Disease Monitoring.Специалисты отобрали 13 человек с редкой генетически унаследованной формой болезни Альцгеймера, при которой мутации возникают в трех определенных генах. &nbsp;Используя технологию визуализации — оптическую когерентную томографическую ангиографию — ученые сделали снимки кровеносных сосудов на задней стороне глаз испытуемых с мутациями и без них.Выяснилось, что аномальный кровоток через мельчайшие сосуды глаза может быть признаком ранних воспалительных изменений, вовлеченных в патогенез болезни Альцгеймера.Авторы работы считают, что новый метод может помочь в ранней диагностике болезни и замедлении снижения когнитивных функций пациентов.Болезнь Альцгеймера — разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В основе недуга — диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других разновидностях старческого слабоумия. Согласно статистике, в среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около семи лет, и только 3% пациентов преодолевают 14-летний рубеж.
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здоровье, общество

Болезнь Альцгеймера научились определять по глазам

17:31 18.03.2021
 
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ученые из Института глаза Джона Хопкинса Уилмера разработали способ ранней диагностики болезни Альцгеймера по глазам. Их исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.
"Мы предположили, что изменения в капиллярах сетчатки в задней части глаза могут показать нарушения в головном мозге еще до того, как начнутся видимые признаки проявления болезни", — объяснил один из авторов исследования, доктор медицинских наук Амир Кашани.
Специалисты отобрали 13 человек с редкой генетически унаследованной формой болезни Альцгеймера, при которой мутации возникают в трех определенных генах.  Используя технологию визуализации — оптическую когерентную томографическую ангиографию — ученые сделали снимки кровеносных сосудов на задней стороне глаз испытуемых с мутациями и без них.
Выяснилось, что аномальный кровоток через мельчайшие сосуды глаза может быть признаком ранних воспалительных изменений, вовлеченных в патогенез болезни Альцгеймера.
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Авторы работы считают, что новый метод может помочь в ранней диагностике болезни и замедлении снижения когнитивных функций пациентов.
Болезнь Альцгеймера — разновидность старческого слабоумия, проявляющаяся тотальной деменцией с прогрессирующим распадом памяти и корковыми очаговыми расстройствами. В основе недуга диффузная атрофия головного мозга, преимущественно его коры, характеризующаяся большей очаговостью, чем при других разновидностях старческого слабоумия. Согласно статистике, в среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около семи лет, и только 3% пациентов преодолевают 14-летний рубеж.
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