https://ria.ru/20210318/akula-1601844095.html

Палеонтологи нашли древнюю акулу с крыльями

Палеонтологи нашли древнюю акулу с крыльями

Ученые нашли в Мексике прекрасно сохранившуюся окаменелость акулы мелового возраста с длинными грудными плавниками, напоминающими крылья. Ранее такая форма тела РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T21:00

2021-03-18T21:00

2021-03-18T21:00

наука

палеонтология

биология

акулы

земля - риа наука

мексика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601828553_0:7:700:401_1920x0_80_0_0_193f6bf5d3993fcb70f965968094786a.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ученые нашли в Мексике прекрасно сохранившуюся окаменелость акулы мелового возраста с длинными грудными плавниками, напоминающими крылья. Ранее такая форма тела у акул не была известна. Кроме того, это — древнейшая находка "крылатого" представителя пластиножаберных, жившего задолго до появления мант и орляковых скатов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.Пластиножаберные — группа питающихся планктоном хрящевых рыб, объединяющая акул и скатов. Современные представители этой группы формируют две отдаленно связанные клады с различными морфотипами. Для одной, в которую входят китовые и гигантские акулы, характерна "традиционная" акулоподобная форма тела; в другую попадают животные с крыловидными плавниками — манты и орляковые скаты-мобулы, или рогачи.До сих пор считалось, что длинные и тонкие выросты по бокам туловища, напоминающие крылья, стали формироваться у скатоподобных пластиножаберных после того, как эти две клады разделились, но новая находка заставила палеонтологов пересмотреть взгляд на пути эволюции хрящевых рыб.В 2012 году исследователи из Франции, Германии и Мексики во главе с Роменом Вулло (Romain Vullo) из Национального центра научных исследований Франции (CNRS) нашли в пластах известняка возрастом 93 миллиона лет образец причудливой крылатой акулы удивительной сохранности. Открытие было сделано в местечке Вальесильо в Мексики, известном многочисленными окаменелостями аммонитов, костистых рыб и морских рептилий.Новый вид получил название Aquilolamna milarcae, или орлиная акула. Он настолько не похож на своих ближайших родственников, что ученые предварительно решили создать для него особое семейство в рамках отряда ламнообразные (Lamniformes).Как и манты, орлиные акулы характеризуются чрезвычайно длинными и тонкими грудными плавниками, напоминающими крылья. Исследуемый образец имеет длину 1,65 метра при размахе крыльев 1,90 метра. У акилоламны был хвостовой плавник с хорошо развитой верхней лопастью, типичный для большинства пелагических акул, таких как китовые и тигровые акулы. Ее анатомические особенности придают ей химерный вид, сочетающий в себе морфологические черты как акул, так и скатов. С одной стороны, Aquilolamna milarcae имеет характерные для всех акул удлиненное торпедообразное тело и хвост, завершающийся отчетливым хвостовым плавником. С другой, ее роднят с мантой длинные тонкие грудные плавники и широкий рот с очень мелкими зубами, по-видимому, приспособленный для фильтрования планктона.Авторы предполагают, что крылатая акула был относительно медлительной. Используя свои длинные грудные плавники и хвост, она скользила в толще воды, собирая в открытый рот взвешенный планктон.До этого палеонтологам была известна только одна группа ископаемых рыб мелового периода, питавшихся планктоном, — лучеплавниковые рыбы из отряда толстокожих (Pachycormiformes). Теперь, по словам авторов, структура морской экосистемы мелового периода стала более проработанной.Кроме того, находка указывает на неожиданно ранний эволюционный эксперимент с появлением крылообразных плавников среди акул. Аналогичные черты у мант и мобул возникли только спустя 30 миллионов лет, в самом конце мелового периода. Но, по-видимому, эта эволюционная ветвь оказалась у акул тупиковой, и исчезла на рубеже мела и палеогена.

https://ria.ru/20210310/minogi-1600661848.html

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палеонтология, биология, акулы, земля - риа наука, мексика