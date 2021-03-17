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Мужчина раскрыл секрет похудения на 126 килограммов
Мужчина раскрыл секрет похудения на 126 килограммов
Житель Сингапура Риз Фокс, страдавший от избыточного веса, похудел на 126 килограммов и дал совет желающим сбросить вес. Соответствующую информацию... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T07:28
2021-03-17T19:14
сингапур
похудение
в мире
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Житель Сингапура Риз Фокс, страдавший от избыточного веса, похудел на 126 килограммов и дал совет желающим сбросить вес. Соответствующую информацию распространило местное издание Mothership.Мужчина, весивший около 200 килограммов, стал придерживаться кетогенной диеты: он ел много белковой и жирной пищи, но употреблял крайне мало углеводов.В результате у Фокса появилось достаточно энергии, чтобы заниматься физической активностью. Вначале мужчина катался по округе на велосипеде, после чего устроился курьером в службу по доставке еды.Изменение образа жизни и пищевых привычек позволило мужчине за год похудеть более чем на сто килограммов.Ранее секрет своего успеха раскрыла британка Эми Мэннс, похудевшая почти на 40 килограммов за год.Женщина сильно изменила свой рацион, при этом не отказываясь полностью от некоторых угощений. После достижения первых результатов Мэннс также решила заняться физическими упражнениями, чего ранее никогда не делала.
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сингапур, похудение, в мире

Мужчина раскрыл секрет похудения на 126 килограммов

07:28 17.03.2021 (обновлено: 19:14 17.03.2021)
 
© Fotolia / zaretskaya Сантиметр на тарелке
Сантиметр на тарелке - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Fotolia / zaretskaya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Житель Сингапура Риз Фокс, страдавший от избыточного веса, похудел на 126 килограммов и дал совет желающим сбросить вес. Соответствующую информацию распространило местное издание Mothership.
Мужчина, весивший около 200 килограммов, стал придерживаться кетогенной диеты: он ел много белковой и жирной пищи, но употреблял крайне мало углеводов.
В результате у Фокса появилось достаточно энергии, чтобы заниматься физической активностью. Вначале мужчина катался по округе на велосипеде, после чего устроился курьером в службу по доставке еды.
Изменение образа жизни и пищевых привычек позволило мужчине за год похудеть более чем на сто килограммов.
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Ранее секрет своего успеха раскрыла британка Эми Мэннс, похудевшая почти на 40 килограммов за год.
Женщина сильно изменила свой рацион, при этом не отказываясь полностью от некоторых угощений. После достижения первых результатов Мэннс также решила заняться физическими упражнениями, чего ранее никогда не делала.
 
СингапурпохудениеВ мире
 
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