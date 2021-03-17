Захарова отреагировала на призыв посла Украины к Германии "вернуть" Крым
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве.
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя статью украинского посла в Германии Андрея Мельника с призывами к Берлину "приложить усилия для "возвращения" Крыма Украине", напомнила, что Берлин несет ответственность за то, чтобы Киев выполнял свои обязательства по Минскому комплексу мер.
Ранее посол Мельник в статье для Berliner Zeitung написал, что именно на ФРГ лежит "моральная обязанность" сыграть решающую роль в вопросе Крыма, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов". Посол отметил, что полуостров в этой ситуации имел особенно трагическую судьбу, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать. "Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие", — написал Мельник в статье.
"Раз посол Украины воззвал к "моральной ответственности" Берлина, то не должен был оставлять свою мысль, как всегда, недоразвитой. Ему следовало бы напомнить немецким друзьям, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР, и если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву", - написала Захарова в Facebook.
По ее словам, если "говорить о современной моральной ответственности Берлина перед Киевом, то лучше было бы отнести ее к поддержке антиконституционного переворота на Украине, невыполнению украинским руководством своих обязательств по Минским договорённостям, нарушению свободы слова и ущемлению прав коренных народов".
"Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем", - добавила она.