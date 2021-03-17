https://ria.ru/20210317/yakutiya-1601651183.html
Президент РАН отметил важность проектов по геологоразведке в Якутии
Президент РАН отметил важность проектов по геологоразведке в Якутии
Проекты Якутии по геологоразведке, вечной мерзлоте, исследованиям в сельском хозяйстве будут иметь серьезный социально-экономический эффект, сообщил РИА Новости РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:44
2021-03-17T14:44
2021-03-17T14:44
республика саха (якутия)
александр сергеев (ран)
айсен николаев
российская академия наук
общество
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ЯКУТСК, 17 мар – РИА Новости. Проекты Якутии по геологоразведке, вечной мерзлоте, исследованиям в сельском хозяйстве будут иметь серьезный социально-экономический эффект, сообщил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев."Глава Якутии реально работает над тем, чтобы у республики было научно-технологическое развитие… и эти программы должны будут дать социально-экономический эффект… Изменение состояния вечной мерзлоты само по себе и дальше может приводить к потеплению... Понятно, что это серьезный экономический проект, куда могут быть привлечены значительные финансовые ресурсы. Такой проект тоже может быть сформулирован в Якутии и важно, каким образом его подать, и кто здесь инвесторы", - сказал Сергеев.Глава РАН подчеркнул, что в Якутии необходимо применить новые подходы в изучении и эксплуатации сырьевой базы. "В последние 30 лет у нас государственная разведка полезных ископаемых не велась в должной мере. И по старым данным, которые еще с советского времени имеются, и по новым данным видно, что в Якутии есть интересные месторождения полезных ископаемых. Поэтому важно объединить усилия и инвесторов, и власти", - отметил он.Сергеев также отметил актуальные направления исследований в сельском хозяйстве. "Еще со времен царской империи Якутия являлась основным поставщиком пушнины… Сегодня также обсуждались различные успехи в выведении новых пород домашних животных в сельском хозяйстве. Здесь тоже можно привлечь бизнес", - добавил он.В среду Сергеев прилетел в Якутск с председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном. Они встретились с главой региона Айсеном Николаевым, а также научным сообществом республики, приняли участие в открытии мемориальной доски "Памятные места великих экспедиций XVIII века". Запланировано совещание по освоению арктических территорий, а также поездка в поселок Тикси Булунского района, где пройдет круглый стол о климатическом испытательном полигоне в Арктике.
https://ria.ru/20210317/yakutiya-1601641884.html
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александр сергеев (ран), айсен николаев, российская академия наук, общество
ЯКУТСК, 17 мар – РИА Новости.
Проекты Якутии по геологоразведке, вечной мерзлоте, исследованиям в сельском хозяйстве будут иметь серьезный социально-экономический эффект, сообщил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев
.
"Глава Якутии реально работает над тем, чтобы у республики было научно-технологическое развитие… и эти программы должны будут дать социально-экономический эффект… Изменение состояния вечной мерзлоты само по себе и дальше может приводить к потеплению... Понятно, что это серьезный экономический проект, куда могут быть привлечены значительные финансовые ресурсы. Такой проект тоже может быть сформулирован в Якутии и важно, каким образом его подать, и кто здесь инвесторы", - сказал Сергеев.
Глава РАН подчеркнул, что в Якутии необходимо применить новые подходы в изучении и эксплуатации сырьевой базы. "В последние 30 лет у нас государственная разведка полезных ископаемых не велась в должной мере. И по старым данным, которые еще с советского времени имеются, и по новым данным видно, что в Якутии есть интересные месторождения полезных ископаемых. Поэтому важно объединить усилия и инвесторов, и власти", - отметил он.
Сергеев также отметил актуальные направления исследований в сельском хозяйстве. "Еще со времен царской империи Якутия являлась основным поставщиком пушнины… Сегодня также обсуждались различные успехи в выведении новых пород домашних животных в сельском хозяйстве. Здесь тоже можно привлечь бизнес", - добавил он.
В среду Сергеев прилетел в Якутск
с председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном. Они встретились с главой региона Айсеном Николаевым
, а также научным сообществом республики, приняли участие в открытии мемориальной доски "Памятные места великих экспедиций XVIII века". Запланировано совещание по освоению арктических территорий, а также поездка в поселок Тикси
Булунского района, где пройдет круглый стол о климатическом испытательном полигоне в Арктике
.