Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210317/yakutiya-1601641884.html
Якутия направит 200 миллионов рублей на развитие науки
Якутия направит 200 миллионов рублей на развитие науки
Якутия направит в 2021 году и в последующие годы по 200 миллионов рублей на развитие науки, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:04
2021-03-17T14:04
республика саха (якутия)
александр сергеев (ран)
николаев (украина)
айсен николаев
арктика
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 17 мар – РИА Новости. Якутия направит в 2021 году и в последующие годы по 200 миллионов рублей на развитие науки, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Глава республики Айсен Николаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев встретились с руководством институтов федерального исследовательского центра СО РАН, института геологии алмаза и благородных металлов, института мерзлотоведения, Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, академии наук республики."В бюджете этого года и на последующие годы заложено по 200 миллионов рублей на развитие науки… 60 миллионов рублей из этой суммы в 2021 году будет направлено на возобновление деятельности второй комплексной научной экспедиции, работа которой начиналась совместно с Российской академией наук в 2016-2017 годах. На сегодняшний день ведется работа с министерством науки и высшего образования РФ о софинансировании научной экспедиции", - рассказали в пресс-службе.На встрече также обсуждалось развитие научно-образовательного центра "Север"."По словам главы республики, усилия будут сосредоточены на тех направлениях, где есть компетенции мирового уровня, в частности, вопросы изменения климата, мерзлоты, технологий на Севере и жизнедеятельности человека в экстремальных северных условиях", - отметили в правительстве. Николаев выразил уверенность, что у научного сообщества в этих сферах могут быть разработки и достижения мирового уровня.В сентябре 2019 года глава Якутии издал указ о создании научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики "Север". В направление "Человек на Севере" проекта НОЦ "Север" вошел проект по созданию биопрепарата "Бетукладин", эффективного и при профилактике, лечении и реабилитации больных, перенесших COVID-19.
https://ria.ru/20210309/yakutiya-1600464138.html
https://ria.ru/20210302/yakutiya-1599638579.html
николаев (украина)
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр сергеев (ран), николаев (украина), айсен николаев, арктика, российская академия наук, общество

Якутия направит 200 миллионов рублей на развитие науки

14:04 17.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 17 мар – РИА Новости. Якутия направит в 2021 году и в последующие годы по 200 миллионов рублей на развитие науки, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Глава республики Айсен Николаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев встретились с руководством институтов федерального исследовательского центра СО РАН, института геологии алмаза и благородных металлов, института мерзлотоведения, Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, академии наук республики.
Угольный разрез Эльгинского месторождения - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 14:32Республика Саха (Якутия)
В Якутии объемы добычи угля вырастут почти до 40 миллионов тонн
"В бюджете этого года и на последующие годы заложено по 200 миллионов рублей на развитие науки… 60 миллионов рублей из этой суммы в 2021 году будет направлено на возобновление деятельности второй комплексной научной экспедиции, работа которой начиналась совместно с Российской академией наук в 2016-2017 годах. На сегодняшний день ведется работа с министерством науки и высшего образования РФ о софинансировании научной экспедиции", - рассказали в пресс-службе.
На встрече также обсуждалось развитие научно-образовательного центра "Север".
В Якутии стартовал масштабный региональный проект в IT-сфере - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 17:46Республика Саха (Якутия)
В Якутии стартовал масштабный региональный проект в IT-сфере
"По словам главы республики, усилия будут сосредоточены на тех направлениях, где есть компетенции мирового уровня, в частности, вопросы изменения климата, мерзлоты, технологий на Севере и жизнедеятельности человека в экстремальных северных условиях", - отметили в правительстве. Николаев выразил уверенность, что у научного сообщества в этих сферах могут быть разработки и достижения мирового уровня.
В сентябре 2019 года глава Якутии издал указ о создании научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики "Север". В направление "Человек на Севере" проекта НОЦ "Север" вошел проект по созданию биопрепарата "Бетукладин", эффективного и при профилактике, лечении и реабилитации больных, перенесших COVID-19.
 
Республика Саха (Якутия)Александр Сергеев (РАН)Николаев (Украина)Айсен НиколаевАрктикаРоссийская академия наукОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36В КНДР рассказали, планируют ли они контактировать с США
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
Лента новостейМолния