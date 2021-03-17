Якутия направит 200 миллионов рублей на развитие науки
ЯКУТСК, 17 мар – РИА Новости. Якутия направит в 2021 году и в последующие годы по 200 миллионов рублей на развитие науки, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Глава республики Айсен Николаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев встретились с руководством институтов федерального исследовательского центра СО РАН, института геологии алмаза и благородных металлов, института мерзлотоведения, Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, академии наук республики.
"В бюджете этого года и на последующие годы заложено по 200 миллионов рублей на развитие науки… 60 миллионов рублей из этой суммы в 2021 году будет направлено на возобновление деятельности второй комплексной научной экспедиции, работа которой начиналась совместно с Российской академией наук в 2016-2017 годах. На сегодняшний день ведется работа с министерством науки и высшего образования РФ о софинансировании научной экспедиции", - рассказали в пресс-службе.
На встрече также обсуждалось развитие научно-образовательного центра "Север".
"По словам главы республики, усилия будут сосредоточены на тех направлениях, где есть компетенции мирового уровня, в частности, вопросы изменения климата, мерзлоты, технологий на Севере и жизнедеятельности человека в экстремальных северных условиях", - отметили в правительстве. Николаев выразил уверенность, что у научного сообщества в этих сферах могут быть разработки и достижения мирового уровня.
В сентябре 2019 года глава Якутии издал указ о создании научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики "Север". В направление "Человек на Севере" проекта НОЦ "Север" вошел проект по созданию биопрепарата "Бетукладин", эффективного и при профилактике, лечении и реабилитации больных, перенесших COVID-19.