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Показан прототип первого гибкого смартфона Xiaomi
Показан прототип первого гибкого смартфона Xiaomi
Конструкция смартфона с гибким экраном Xiaomi Mi Mix 4 будет напоминать аналоги от Samsung и Huawei. Снимки прототипа устройства опубликованы GSMArena. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:38
2021-03-17T13:38
наука
samsung
xiaomi inc
huawei technologies
технологии
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Конструкция смартфона с гибким экраном Xiaomi Mi Mix 4 будет напоминать аналоги от Samsung и Huawei. Снимки прототипа устройства опубликованы GSMArena.На фото попал прототип корпуса гибкого смартфона, без дисплея. Устройство получит сложный шарнирный механизм, а форм-фактор похож на тот, что применяется в Galaxy Fold и Huawei Mate X2. Кроме того, смартфон получит тройную основную камеру, о характеристиках сенсоров пока не сообщается.Прототип с надписью Mix намекает, что первый смартфон Xiaomi со складывающимся экраном выйдет в серии Mi Mix, которая не обновлялась 2 года. Возможно, презентация новинки состоится в ближайшие месяцы.Китайская компания Xiaomi в 2019 году показала в качестве демонстратора технологии смартфон Mi Mix Flex, с гибкими краями дисплея. Тогда дальше заявлений дело не пошло — устройство так и не попало в продажу.
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samsung, xiaomi inc, huawei technologies, технологии

Показан прототип первого гибкого смартфона Xiaomi

13:38 17.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Конструкция смартфона с гибким экраном Xiaomi Mi Mix 4 будет напоминать аналоги от Samsung и Huawei. Снимки прототипа устройства опубликованы GSMArena.
На фото попал прототип корпуса гибкого смартфона, без дисплея. Устройство получит сложный шарнирный механизм, а форм-фактор похож на тот, что применяется в Galaxy Fold и Huawei Mate X2. Кроме того, смартфон получит тройную основную камеру, о характеристиках сенсоров пока не сообщается.
Прототип с надписью Mix намекает, что первый смартфон Xiaomi со складывающимся экраном выйдет в серии Mi Mix, которая не обновлялась 2 года. Возможно, презентация новинки состоится в ближайшие месяцы.
Китайская компания Xiaomi в 2019 году показала в качестве демонстратора технологии смартфон Mi Mix Flex, с гибкими краями дисплея. Тогда дальше заявлений дело не пошло — устройство так и не попало в продажу.
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