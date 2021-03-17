https://ria.ru/20210317/xiaomi-1601636790.html

Показан прототип первого гибкого смартфона Xiaomi

Показан прототип первого гибкого смартфона Xiaomi

Конструкция смартфона с гибким экраном Xiaomi Mi Mix 4 будет напоминать аналоги от Samsung и Huawei. Снимки прототипа устройства опубликованы GSMArena. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:38

2021-03-17T13:38

2021-03-17T13:38

наука

samsung

xiaomi inc

huawei technologies

технологии

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Конструкция смартфона с гибким экраном Xiaomi Mi Mix 4 будет напоминать аналоги от Samsung и Huawei. Снимки прототипа устройства опубликованы GSMArena.На фото попал прототип корпуса гибкого смартфона, без дисплея. Устройство получит сложный шарнирный механизм, а форм-фактор похож на тот, что применяется в Galaxy Fold и Huawei Mate X2. Кроме того, смартфон получит тройную основную камеру, о характеристиках сенсоров пока не сообщается.Прототип с надписью Mix намекает, что первый смартфон Xiaomi со складывающимся экраном выйдет в серии Mi Mix, которая не обновлялась 2 года. Возможно, презентация новинки состоится в ближайшие месяцы.Китайская компания Xiaomi в 2019 году показала в качестве демонстратора технологии смартфон Mi Mix Flex, с гибкими краями дисплея. Тогда дальше заявлений дело не пошло — устройство так и не попало в продажу.

https://ria.ru/20210113/motorola-1591569946.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, xiaomi inc, huawei technologies, технологии