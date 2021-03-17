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Минобороны опровергло сообщения о взрыве торпед при выгрузке в Приморье
Минобороны опровергло сообщения о взрыве торпед при выгрузке в Приморье
Минобороны России опровергло информацию СМИ о якобы взрыве торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье 10 марта. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T18:26
2021-03-17T18:32
министерство обороны рф (минобороны рф)
приморский край
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны России опровергло информацию СМИ о якобы взрыве торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье 10 марта."Информация, опубликованная в отдельных средствах массовой информации о якобы взрыве 10 марта с.г. торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье, не соответствует действительности. Никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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министерство обороны рф (минобороны рф), приморский край, происшествия

Минобороны опровергло сообщения о взрыве торпед при выгрузке в Приморье

18:26 17.03.2021 (обновлено: 18:32 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий АньковВоенный причал Тихоокеанского флота
Военный причал Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны России опровергло информацию СМИ о якобы взрыве торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье 10 марта.
"Информация, опубликованная в отдельных средствах массовой информации о якобы взрыве 10 марта с.г. торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье, не соответствует действительности. Никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Приморский крайПроисшествия
 
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