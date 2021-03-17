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Минобороны опровергло сообщения о взрыве торпед при выгрузке в Приморье
Минобороны опровергло сообщения о взрыве торпед при выгрузке в Приморье
Минобороны России опровергло информацию СМИ о якобы взрыве торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье 10 марта. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T18:26
2021-03-17T18:26
2021-03-17T18:32
министерство обороны рф (минобороны рф)
приморский край
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны России опровергло информацию СМИ о якобы взрыве торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье 10 марта."Информация, опубликованная в отдельных средствах массовой информации о якобы взрыве 10 марта с.г. торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье, не соответствует действительности. Никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
https://ria.ru/20200827/siriya-1576400487.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), приморский край, происшествия