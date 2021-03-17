https://ria.ru/20210317/vzryv-1601698898.html

Минобороны опровергло сообщения о взрыве торпед при выгрузке в Приморье

Минобороны опровергло сообщения о взрыве торпед при выгрузке в Приморье

Минобороны России опровергло информацию СМИ о якобы взрыве торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье 10 марта. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T18:26

2021-03-17T18:26

2021-03-17T18:32

министерство обороны рф (минобороны рф)

приморский край

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минобороны России опровергло информацию СМИ о якобы взрыве торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье 10 марта."Информация, опубликованная в отдельных средствах массовой информации о якобы взрыве 10 марта с.г. торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье, не соответствует действительности. Никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

https://ria.ru/20200827/siriya-1576400487.html

приморский край

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2021

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министерство обороны рф (минобороны рф), приморский край, происшествия