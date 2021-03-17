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Путин поручил контролировать ситуацию с выплатами медикам

Путин поручил контролировать ситуацию с выплатами медикам

Прокуроры должны следить за тем, выделяются ли положенные дополнительные компенсации и выплаты медицинским работникам, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:56

2021-03-17T14:56

2021-03-17T14:56

здоровье - общество

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Прокуроры должны следить за тем, выделяются ли положенные дополнительные компенсации и выплаты медицинским работникам, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры РФ.По мнению президента, особе внимание сотрудникам прокуратуры стоит уделить исключительно важной, ключевой сфере – здравоохранению. Путин отметил, что задача прокуроров не только контролировать, как реализуются запущенные региональные программы, мероприятия профильных национальных проектов, но и тщательно следить за решение других вопросов."Например, соблюдаются ли нормативы оказания медицинской помощи, предоставляются ли вовремя льготникам бесплатные лекарства, услуги, средства реабилитации, выделяются ли положенные дополнительные компенсации и выплаты медицинским работникам", - заявил президент.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество