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Путин поручил контролировать ситуацию с выплатами медикам
Путин поручил контролировать ситуацию с выплатами медикам
Прокуроры должны следить за тем, выделяются ли положенные дополнительные компенсации и выплаты медицинским работникам, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:56
2021-03-17T14:56
здоровье - общество
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Прокуроры должны следить за тем, выделяются ли положенные дополнительные компенсации и выплаты медицинским работникам, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры РФ.По мнению президента, особе внимание сотрудникам прокуратуры стоит уделить исключительно важной, ключевой сфере – здравоохранению. Путин отметил, что задача прокуроров не только контролировать, как реализуются запущенные региональные программы, мероприятия профильных национальных проектов, но и тщательно следить за решение других вопросов."Например, соблюдаются ли нормативы оказания медицинской помощи, предоставляются ли вовремя льготникам бесплатные лекарства, услуги, средства реабилитации, выделяются ли положенные дополнительные компенсации и выплаты медицинским работникам", - заявил президент.
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здоровье - общество, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество

Путин поручил контролировать ситуацию с выплатами медикам

14:56 17.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Прокуроры должны следить за тем, выделяются ли положенные дополнительные компенсации и выплаты медицинским работникам, заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры РФ.
По мнению президента, особе внимание сотрудникам прокуратуры стоит уделить исключительно важной, ключевой сфере – здравоохранению. Путин отметил, что задача прокуроров не только контролировать, как реализуются запущенные региональные программы, мероприятия профильных национальных проектов, но и тщательно следить за решение других вопросов.
"Например, соблюдаются ли нормативы оказания медицинской помощи, предоставляются ли вовремя льготникам бесплатные лекарства, услуги, средства реабилитации, выделяются ли положенные дополнительные компенсации и выплаты медицинским работникам", - заявил президент.
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 15:18Распространение коронавируса
Мишустин выделил на выплаты медикам более 49 миллиардов рублей
 
Здоровье - ОбществоГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинОбщество
 
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