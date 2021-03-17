https://ria.ru/20210317/vykhodnye-1601597802.html
В Госдуме призвали ввести дополнительные выходные дни
В Госдуме призвали ввести дополнительные выходные дни
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов поддержал идею ввести дополнительные выходные дни. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:53
2021-03-17T10:53
2021-03-17T13:23
россия
сергей вострецов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов поддержал идею ввести дополнительные выходные дни.Он отметил, что считает возможным сделать нерабочими праздники в каждой флагманской отрасли, в том числе День работника сельского хозяйства, День космонавтики и День учителя."Но только надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты", — сказал Вострецов в комментарии агентству городских новостей "Москва".Сам переход на четырехдневку депутат назвал вопросом времени. По его словам, этот процесс может начаться уже в ближайшее время и завершиться до конца этого десятилетия.Как сообщалось ранее, на сайте Российской общественной инициативы идет голосование в поддержку предложения включить в нерабочие праздничные дни 12 апреля — День космонавтики.
https://ria.ru/20210311/nedelya-1600779726.html
https://ria.ru/20210311/zhenschiny-1600790573.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей вострецов, общество