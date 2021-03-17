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В Госдуме призвали ввести дополнительные выходные дни
В Госдуме призвали ввести дополнительные выходные дни
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов поддержал идею ввести дополнительные выходные дни. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:53
2021-03-17T13:23
россия
сергей вострецов
общество
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов поддержал идею ввести дополнительные выходные дни.Он отметил, что считает возможным сделать нерабочими праздники в каждой флагманской отрасли, в том числе День работника сельского хозяйства, День космонавтики и День учителя."Но только надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты", — сказал Вострецов в комментарии агентству городских новостей "Москва".Сам переход на четырехдневку депутат назвал вопросом времени. По его словам, этот процесс может начаться уже в ближайшее время и завершиться до конца этого десятилетия.Как сообщалось ранее, на сайте Российской общественной инициативы идет голосование в поддержку предложения включить в нерабочие праздничные дни 12 апреля — День космонавтики.
https://ria.ru/20210311/nedelya-1600779726.html
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россия, сергей вострецов, общество

В Госдуме призвали ввести дополнительные выходные дни

10:53 17.03.2021 (обновлено: 13:23 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов поддержал идею ввести дополнительные выходные дни.
Он отметил, что считает возможным сделать нерабочими праздники в каждой флагманской отрасли, в том числе День работника сельского хозяйства, День космонавтики и День учителя.
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11 марта, 14:54
Омбудсмен Москвы призвала ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин
"Но только надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты", — сказал Вострецов в комментарии агентству городских новостей "Москва".
Сам переход на четырехдневку депутат назвал вопросом времени. По его словам, этот процесс может начаться уже в ближайшее время и завершиться до конца этого десятилетия.
Как сообщалось ранее, на сайте Российской общественной инициативы идет голосование в поддержку предложения включить в нерабочие праздничные дни 12 апреля — День космонавтики.
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РоссияСергей ВострецовОбщество
 
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