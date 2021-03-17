https://ria.ru/20210317/vykhodnye-1601597802.html

В Госдуме призвали ввести дополнительные выходные дни

В Госдуме призвали ввести дополнительные выходные дни

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов поддержал идею ввести дополнительные выходные дни. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:53

2021-03-17T10:53

2021-03-17T13:23

россия

сергей вострецов

общество

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов поддержал идею ввести дополнительные выходные дни.Он отметил, что считает возможным сделать нерабочими праздники в каждой флагманской отрасли, в том числе День работника сельского хозяйства, День космонавтики и День учителя."Но только надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты — то подвинуть даты", — сказал Вострецов в комментарии агентству городских новостей "Москва".Сам переход на четырехдневку депутат назвал вопросом времени. По его словам, этот процесс может начаться уже в ближайшее время и завершиться до конца этого десятилетия.Как сообщалось ранее, на сайте Российской общественной инициативы идет голосование в поддержку предложения включить в нерабочие праздничные дни 12 апреля — День космонавтики.

https://ria.ru/20210311/nedelya-1600779726.html

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россия, сергей вострецов, общество