https://ria.ru/20210317/vybory-1601573651.html
Эксперт: в докладе разведки США о влиянии на выборы нет доказательств
Эксперт: в докладе разведки США о влиянии на выборы нет доказательств
Влияние на выборы президента США в 2020 году, о котором говорится в докладе американского разведсообщества, не является нарушением международного права, а сам... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T06:21
2021-03-17T06:21
2021-03-17T06:21
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар – РИА Новости. Влияние на выборы президента США в 2020 году, о котором говорится в докладе американского разведсообщества, не является нарушением международного права, а сам документ не содержит доказательств, полагает профессор калифорнийского Университета святых имен и эксперт по отношениям Кубы и США Артуро Лопес-Леви.Разведсообщество США опубликовало во вторник доклад, в котором заявило, что Куба и Венесуэла предпринимали "некоторые усилия" по влиянию на выборы в США. Представители этих стран якобы руководствовались в своих действиях "финансовыми интересами".По его мнению, следует различать влияние и вмешательство."Вмешательство было бы нарушением международного права", - отмечает Лопес-Леви.Вместе с тем влияние - это то, что делает дипломатия, службы пропаганды как в США в отношении других стран, так и в других странах в отношении США, добавил он."Например, европейские страны также пытались представить президента (Дональда - ред.) Трампа в худшем свете и в лучшем положении кандидата (Джо - ред.) Байдена", - отмечает эксперт. По его мнению, те действия Кубы и Венесуэлы, о которых говорится в докладе, не были нарушением суверенитета США или международного права.
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сша, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар – РИА Новости.
Влияние на выборы президента США
в 2020 году, о котором говорится в докладе американского разведсообщества, не является нарушением международного права, а сам документ не содержит доказательств, полагает профессор калифорнийского Университета святых имен и эксперт по отношениям Кубы и США Артуро Лопес-Леви.
Разведсообщество США опубликовало во вторник доклад, в котором заявило, что Куба и Венесуэла предпринимали "некоторые усилия" по влиянию на выборы в США. Представители этих стран якобы руководствовались в своих действиях "финансовыми интересами".
"Было бы неудивительно, если бы то, о чем говорит в докладе служба разведки, произошло. Я считаю, что отчет не содержит доказательств, но нельзя предполагать, что то, что в нем говорится, не соответствует действительности. Думаю, важно отметить, что в отчете говорится, что кубинское правительство пыталось повлиять, но не говорится о вмешательстве", - подчеркнул эксперт.
По его мнению, следует различать влияние и вмешательство.
"Вмешательство было бы нарушением международного права", - отмечает Лопес-Леви.
Вместе с тем влияние - это то, что делает дипломатия, службы пропаганды как в США в отношении других стран, так и в других странах в отношении США, добавил он.
"Например, европейские страны также пытались представить президента (Дональда - ред.) Трампа в худшем свете и в лучшем положении кандидата (Джо - ред.) Байдена", - отмечает эксперт. По его мнению, те действия Кубы и Венесуэлы, о которых говорится в докладе, не были нарушением суверенитета США или международного права.