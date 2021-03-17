https://ria.ru/20210317/vybory-1601573651.html

Эксперт: в докладе разведки США о влиянии на выборы нет доказательств

Эксперт: в докладе разведки США о влиянии на выборы нет доказательств

Влияние на выборы президента США в 2020 году, о котором говорится в докладе американского разведсообщества, не является нарушением международного права, а сам... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T06:21

2021-03-17T06:21

2021-03-17T06:21

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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар – РИА Новости. Влияние на выборы президента США в 2020 году, о котором говорится в докладе американского разведсообщества, не является нарушением международного права, а сам документ не содержит доказательств, полагает профессор калифорнийского Университета святых имен и эксперт по отношениям Кубы и США Артуро Лопес-Леви.Разведсообщество США опубликовало во вторник доклад, в котором заявило, что Куба и Венесуэла предпринимали "некоторые усилия" по влиянию на выборы в США. Представители этих стран якобы руководствовались в своих действиях "финансовыми интересами".По его мнению, следует различать влияние и вмешательство."Вмешательство было бы нарушением международного права", - отмечает Лопес-Леви.Вместе с тем влияние - это то, что делает дипломатия, службы пропаганды как в США в отношении других стран, так и в других странах в отношении США, добавил он."Например, европейские страны также пытались представить президента (Дональда - ред.) Трампа в худшем свете и в лучшем положении кандидата (Джо - ред.) Байдена", - отмечает эксперт. По его мнению, те действия Кубы и Венесуэлы, о которых говорится в докладе, не были нарушением суверенитета США или международного права.

https://ria.ru/20210317/ssha-1601573026.html

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сша, в мире