https://ria.ru/20210317/vybory-1601568986.html

Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах

Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он "не фанат" Меган Маркл, но может побороться с ней на выборах. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T02:57

2021-03-17T02:57

2021-03-17T02:57

меган маркл

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он "не фанат" Меган Маркл, но может побороться с ней на выборах.В эфире Fox News Трампа спросили, как он относится к заявлениям герцогини Сассекской и ее мужа принца Гарри, а также что он думает о слухах, будто Маркл собирается баллотироваться в президенты США."Надеюсь, это произойдет. Потому что если это произойдет, у меня будет еще больше желания баллотироваться (в президенты снова). Я не являюсь ее фанатом", - сказал Трамп."Я думаю, что королева замечательный человек, я не фанат Меган", - добавил он.В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филипп) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности расовую, частным образом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/markl-1601334287.html

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меган маркл, дональд трамп, сша, в мире