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ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
Россияне хотели бы отменить в современной России мораторий смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, а также... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T03:42
2021-03-17T03:42
2021-03-17T03:42
россия
"общественные мнения"
вциом
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Россияне хотели бы отменить в современной России мораторий смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, а также уменьшить налоги, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.По данным исследования, если бы опрошенные граждане были на месте советника президента, то из всех правил и законов современной России они посоветовали бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст (14%), уменьшить налоги и изменить налоговую систему (6%), поменять конституцию и вернуть предыдущую ее версию (3%), отменить мораторий на смертную казнь (2%). При этом более половины (53%) назвали другое, а 63% затруднились ответить.Также, по мнению респондентов, в современной России стоит принять законы, ужесточающие наказания за взяточничество (7%), направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%), а также закон о домашнем насилии (2%). Кроме этого, 36% назвали другое, а 54% затруднились ответить.Отвечая на каждый из вопросов, россияне могли назвать до пяти вариантов ответа.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, "общественные мнения", вциом
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости.
Россияне хотели бы отменить в современной России мораторий смертную казнь, ужесточить наказание за коррупцию, отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, а также уменьшить налоги, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
.
По данным исследования, если бы опрошенные граждане были на месте советника президента, то из всех правил и законов современной России они посоветовали бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст (14%), уменьшить налоги и изменить налоговую систему (6%), поменять конституцию и вернуть предыдущую ее версию (3%), отменить мораторий на смертную казнь (2%). При этом более половины (53%) назвали другое, а 63% затруднились ответить.
Также, по мнению респондентов, в современной России стоит принять законы, ужесточающие наказания за взяточничество (7%), направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%), а также закон о домашнем насилии (2%). Кроме этого, 36% назвали другое, а 54% затруднились ответить.
Отвечая на каждый из вопросов, россияне могли назвать до пяти вариантов ответа.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.