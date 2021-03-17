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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210317/volna-1601598042.html
В Норвегии заявили о третьей волне коронавируса
В Норвегии заявили о третьей волне коронавируса
Прирост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Норвегии снова установил антирекорд, страна столкнулась с третьей волной коронавируса, не исключены новые... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:53
2021-03-17T10:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
осло
норвегия
в мире
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МУРМАНСК, 17 мар – РИА Новости. Прирост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Норвегии снова установил антирекорд, страна столкнулась с третьей волной коронавируса, не исключены новые ограничения, сообщил министр здравоохранения королевства Бент Хёйе, слова которого приводит телекомпания NRK.За последние сутки прирост заразившихся в Норвегии составил 1 156 человек, 495 случаев зарегистрировано в Осло."Мы вступили в третью волну коронавируса, но я считаю, что снова справимся с этим", - заявил Хёйе.Как отмечает телекомпания, впервые прирост заразившихся превысил тысячу человек с начала пандемии, наибольшие показатели до этого были зафиксированы в январе – 930 человек. В общей сложности с начала пандемии заразились более 82,4 тысячи жителей."Мы видим, что наиболее заразный штамм коронавируса привел к резкому росту числа заражений, особенно в Осло. Поэтому необходимо вводить более жесткие меры, такие, как сейчас действуют в Осло, Викене и некоторых других частях страны", - пояснил министр.По его мнению, если ситуация не улучшится, придется вводить меры на национальном уровне.При этом особые надежды власти страны возлагают на вакцинацию населения, первую дозу в Норвегии уже получили более 488,3 тысячи человек.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, осло, норвегия, в мире

В Норвегии заявили о третьей волне коронавируса

10:53 17.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода Мира. Осло
Города Мира. Осло - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МУРМАНСК, 17 мар – РИА Новости. Прирост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Норвегии снова установил антирекорд, страна столкнулась с третьей волной коронавируса, не исключены новые ограничения, сообщил министр здравоохранения королевства Бент Хёйе, слова которого приводит телекомпания NRK.
За последние сутки прирост заразившихся в Норвегии составил 1 156 человек, 495 случаев зарегистрировано в Осло.
"Мы вступили в третью волну коронавируса, но я считаю, что снова справимся с этим", - заявил Хёйе.
Как отмечает телекомпания, впервые прирост заразившихся превысил тысячу человек с начала пандемии, наибольшие показатели до этого были зафиксированы в январе – 930 человек. В общей сложности с начала пандемии заразились более 82,4 тысячи жителей.
"Мы видим, что наиболее заразный штамм коронавируса привел к резкому росту числа заражений, особенно в Осло. Поэтому необходимо вводить более жесткие меры, такие, как сейчас действуют в Осло, Викене и некоторых других частях страны", - пояснил министр.
По его мнению, если ситуация не улучшится, придется вводить меры на национальном уровне.
При этом особые надежды власти страны возлагают на вакцинацию населения, первую дозу в Норвегии уже получили более 488,3 тысячи человек.
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