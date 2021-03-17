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В Волгограде обрушился фронтон мельницы-памятника войны
В Волгограде обрушился фронтон мельницы-памятника войны
Прокуратура Волгоградской области начала проверку после обрушения части фронтона мельницы Гергардта, входящей в состав музея-панорамы "Сталинградская битва" в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:36
2021-03-17T12:09
музей "сталинградская битва"
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 17 мар – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области начала проверку после обрушения части фронтона мельницы Гергардта, входящей в состав музея-панорамы "Сталинградская битва" в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник прокурора региона взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.По ее словам, в ходе проверки будет дана оценка мерам, применяемым для сохранности памятника.Ранее местные СМИ писали, что часть фронтона мельницы Гергардта обрушилась во вторник из-за сильного ветра.По информации музея "Сталинградская битва", мельница была построена в 1903 году немецким коммерсантом Гергардтом, здание одно из немногих в городе, которое уцелело во время сталинградского сражения. Мельница частична была разрушена после попадания бомбы, восстанавливать после войны ее не стали, присвоив статус памятника.
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музей "сталинградская битва", волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде обрушился фронтон мельницы-памятника войны

10:36 17.03.2021 (обновлено: 12:09 17.03.2021)
 
© РИА НовостиПоследствия обрушения на мемориальной сталинградской мельнице в Волгограде
Последствия обрушения на мемориальной сталинградской мельнице в Волгограде - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости
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ВОЛГОГРАД, 17 мар – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области начала проверку после обрушения части фронтона мельницы Гергардта, входящей в состав музея-панорамы "Сталинградская битва" в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник прокурора региона взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
"Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с обрушением фронтона мельницы Гергардта, входящей в состав музея-заповедника "Сталинградская битва", - сообщила Черединина.
По ее словам, в ходе проверки будет дана оценка мерам, применяемым для сохранности памятника.
Ранее местные СМИ писали, что часть фронтона мельницы Гергардта обрушилась во вторник из-за сильного ветра.
По информации музея "Сталинградская битва", мельница была построена в 1903 году немецким коммерсантом Гергардтом, здание одно из немногих в городе, которое уцелело во время сталинградского сражения. Мельница частична была разрушена после попадания бомбы, восстанавливать после войны ее не стали, присвоив статус памятника.
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