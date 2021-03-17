https://ria.ru/20210317/volgograd-1601594317.html

В Волгограде обрушился фронтон мельницы-памятника войны

В Волгограде обрушился фронтон мельницы-памятника войны

Прокуратура Волгоградской области начала проверку после обрушения части фронтона мельницы Гергардта, входящей в состав музея-панорамы "Сталинградская битва" в... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:36

2021-03-17T10:36

2021-03-17T12:09

музей "сталинградская битва"

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 17 мар – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области начала проверку после обрушения части фронтона мельницы Гергардта, входящей в состав музея-панорамы "Сталинградская битва" в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник прокурора региона взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.По ее словам, в ходе проверки будет дана оценка мерам, применяемым для сохранности памятника.Ранее местные СМИ писали, что часть фронтона мельницы Гергардта обрушилась во вторник из-за сильного ветра.По информации музея "Сталинградская битва", мельница была построена в 1903 году немецким коммерсантом Гергардтом, здание одно из немногих в городе, которое уцелело во время сталинградского сражения. Мельница частична была разрушена после попадания бомбы, восстанавливать после войны ее не стали, присвоив статус памятника.

https://ria.ru/20210316/pozhar-1601554744.html

волгоград

волгоградская область

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музей "сталинградская битва", волгоград, волгоградская область, происшествия