В Волгограде обрушился фронтон мельницы-памятника войны
10:36 17.03.2021 (обновлено: 12:09 17.03.2021)
© РИА НовостиПоследствия обрушения на мемориальной сталинградской мельнице в Волгограде
© РИА Новости
ВОЛГОГРАД, 17 мар – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области начала проверку после обрушения части фронтона мельницы Гергардта, входящей в состав музея-панорамы "Сталинградская битва" в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник прокурора региона взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
"Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с обрушением фронтона мельницы Гергардта, входящей в состав музея-заповедника "Сталинградская битва", - сообщила Черединина.
По ее словам, в ходе проверки будет дана оценка мерам, применяемым для сохранности памятника.
Ранее местные СМИ писали, что часть фронтона мельницы Гергардта обрушилась во вторник из-за сильного ветра.
По информации музея "Сталинградская битва", мельница была построена в 1903 году немецким коммерсантом Гергардтом, здание одно из немногих в городе, которое уцелело во время сталинградского сражения. Мельница частична была разрушена после попадания бомбы, восстанавливать после войны ее не стали, присвоив статус памятника.
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