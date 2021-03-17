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Байден заявил об ответственности РФ за вмешательство в выборы в США
Байден заявил об ответственности РФ за вмешательство в выборы в США
Президент США Джо Байден заяил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за вмешательство в американские президентские выборы. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-17T18:14
2021-03-17T18:14
2021-03-18T02:48
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дональд трамп
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден заяил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за вмешательство в американские президентские выборы."Я знаю вас, вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, будьте готовы", — поделился он фрагментом телефонного разговора с президентом России.Накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Кремль обвиняют в попытках помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах, дискредитировать Байдена и расколоть американское общество. Ведомство утверждает, что все это сделала "группа российских правительственных организаций". Также в документе сообщается о введении новых санкций против России. По информации американской разведки, аналогичные попытки предпринимали Куба, Иран и "Хезболла". Китай в докладе не фигурирует.В Кремле назвали доклад бездоказательным. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия не имела отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов в президенты США. "Плечо к плечу"Заявление Байдена поддержали в Лондоне. По словам главы британского МИД Доминика Рааба, Соединенное Королевство разделяет обеспокоенность Белого дома."Мы стоим плечо к плечу с нашими американскими друзьями", — отметил он.Рааб также обвинил Москву в попытках повлиять на исследование вакцин против коронавируса."Думаю, мы должны ясно дать понять, заставить Россию платить, когда имеют место нарушения международных норм", — отметил глав британской дипломатии."Без внимания не останутся"По словам главы комитеты Госдумы по международным делам, Россия зеркально отреагирует на любые попытки санкционного давления со стороны США"Угрозы о том, что "Россия ответит", уверен, не останутся без внимания. На любые ограничительные меры со стороны США, тем более по таким надуманным поводам, мы найдем свой внятный и адекватный ответ", — отметил парламентарий.Он также добавил, что подобные заявления Вашингтона свидетельствуют о кризисе идей в США."Закончились какие-либо поводы для дальнейшего раскручивания санкционной спирали и в ход пошли "нафталиновые обвинения"... Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы. Об этом мы говорим нашим "стратегическим друзьям" более четырех лет. Все обратные утверждения – бред и еще раз бред", - добавил глава комитета Госдумы.Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Победу одержал кандидат от демократов Джо Байден, за которого отдали голоса 306 выборщиков. Его конкуренту, республиканца Дональда Трампа, удалось собрать 232 голоса. При этом он не раз обвинял оппонентов в попытке "украсть выборы". Адвокат Трампа Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.В США не в первый раз звучат нападки, связанные с "вмешательством" в американские выборы. Россия в прошлом неоднократно опровергала эти обвинения.
https://ria.ru/20210317/doklad-1601641313.html
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россия, руди джулиани, дональд трамп, госдума рф, джо байден, хезболла, сша, в мире
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
заяил, что российский лидер Владимир Путин
"заплатит" за вмешательство в американские президентские выборы.
"Я знаю вас, вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, будьте готовы", — поделился он фрагментом телефонного разговора с президентом России.
Накануне офис директора Национальной разведки США
рассекретил доклад, в котором Кремль обвиняют в попытках помочь Дональду Трампу
одержать победу на выборах, дискредитировать Байдена и расколоть американское общество. Ведомство утверждает, что все это сделала "группа российских правительственных организаций". Также в документе сообщается о введении новых санкций против России.
По информации американской разведки, аналогичные попытки предпринимали Куба
, Иран
и "Хезболла
". Китай
в докладе не фигурирует.
В Кремле назвали доклад бездоказательным. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия не имела отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов в президенты США.
"Плечо к плечу"
Заявление Байдена поддержали в Лондоне
. По словам главы британского МИД Доминика Рааба
, Соединенное Королевство разделяет обеспокоенность Белого дома.
"Мы стоим плечо к плечу с нашими американскими друзьями", — отметил он.
Рааб также обвинил Москву
в попытках повлиять на исследование вакцин против коронавируса.
"Думаю, мы должны ясно дать понять, заставить Россию платить, когда имеют место нарушения международных норм", — отметил глав британской дипломатии.
"Без внимания не останутся"
По словам главы комитеты Госдумы
по международным делам, Россия зеркально отреагирует на любые попытки санкционного давления со стороны США
"Угрозы о том, что "Россия ответит", уверен, не останутся без внимания. На любые ограничительные меры со стороны США, тем более по таким надуманным поводам, мы найдем свой внятный и адекватный ответ", — отметил парламентарий.
Он также добавил, что подобные заявления Вашингтона
свидетельствуют о кризисе идей в США.
"Закончились какие-либо поводы для дальнейшего раскручивания санкционной спирали и в ход пошли "нафталиновые обвинения"... Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы. Об этом мы говорим нашим "стратегическим друзьям" более четырех лет. Все обратные утверждения – бред и еще раз бред", - добавил глава комитета Госдумы.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Победу одержал кандидат от демократов Джо Байден, за которого отдали голоса 306 выборщиков. Его конкуренту, республиканца Дональда Трампа, удалось собрать 232 голоса. При этом он не раз обвинял оппонентов в попытке "украсть выборы". Адвокат Трампа Руди Джулиани
отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.
В США не в первый раз звучат нападки, связанные с "вмешательством" в американские выборы. Россия в прошлом неоднократно опровергала эти обвинения.