https://ria.ru/20210317/vmeshatelstvo-1601586661.html

Эксперт прокомментировал доклад разведки США о "вмешательстве" России

Эксперт прокомментировал доклад разведки США о "вмешательстве" России

США в новом докладе своей разведки о якобы вмешательстве России в выборы в 2020 году продолжают анализировать данные из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T09:48

2021-03-17T09:48

2021-03-17T09:48

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

роберт мюллер

джо байден

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США в новом докладе своей разведки о якобы вмешательстве России в выборы в 2020 году продолжают анализировать данные из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском деле", считает эксперт клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Шариков.Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.В докладе разведка США также обвинила украинского депутата Андрея Деркача в очернении Джо Байдена на выборах 2020 года, причем утверждает, что это делалось с подачи российских властей. В документе обвиняется "сеть связанных с Украиной лиц", включая "российского агента влияния" Константина Килимника, против которого уже было заведено дело в США."США продолжают анализировать и следить за теми контактами и теми людьми, которых упоминал Мюллер в своем докладе", - сказал эксперт РИА Новости."Кроме России в докладе говорится об Иране, Китае и прочих акторах, но идея в том, что Россия все-таки названа основной угрозой. Мы видим те же методы, о которых писал Мюллер. Все это остается в силе, но с таким оттенком Украины", - добавил аналитик.Он обратил внимание, что в докладе американской разведки "большой акцент сделан на том, что Россия якобы вмешивалась через украинские структуры". "Упоминаются фамилии украинских парламентариев, украинских лоббистов. И все это увязывается с компанией Burismа, связанной с обвинениями сына Джо Байдена", - сказал Шариков.Эксперт считает, что в этом можно, с одной стороны, увидеть "попытку упредить некоторые разоблачения, которые могут последовать насчет Байдена и Burisma". "Может быть, это сейчас основной компромат на Байдена, и, действительно, силы в Вашингтоне пытаются использовать это против него", - добавил политолог.Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, Москва это отрицает. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба Трампа. Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".Россия в прошлом не раз отвергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.

https://ria.ru/20210317/vmeshatelstvo-1601584620.html

https://ria.ru/20210317/ssha-1601573026.html

москва

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сша

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дональд трамп, роберт мюллер, джо байден, москва, вашингтон (город), сша, в мире