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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210317/vmeshatelstvo-1601584620.html
В Совфеде оценили доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы
В Совфеде оценили доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы
Американские спецслужбы так и не смогли найти подтверждения о том, что Россия каким-либо образом могла влиять на ход президентских выборов-2020, заявил РИА... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:35
2021-03-17T09:35
выборы президента сша — 2020
владимир джабаров
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Американские спецслужбы так и не смогли найти подтверждения о том, что Россия каким-либо образом могла влиять на ход президентских выборов-2020, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее разведсообщество США в своем докладе заявило о том, что власти РФ распорядились в ходе выборов дискредитировать кандидатуру Джо Байдена, при этом Россия якобы поддерживала Дональда Трампа. При этом американская разведка не видела на выборах попыток РФ проникнуть в инфраструктуру выборов."Когда нечего сказать, тогда несут всякую ахинею", - сказал парламентарий.По его словам, спецслужбы США "хотят сохранить хорошую мину при плохой игре"."Они так много говорили про "вмешательство" РФ в американские выборы, а на поверку ничего нет. Вот они и прикрываются теперь такими витиеватыми фразами", - заключил политик.Россия в прошлом не раз отвергала обвинения во вмешательстве в выборы.
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владимир джабаров, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

В Совфеде оценили доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы

09:35 17.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Американские спецслужбы так и не смогли найти подтверждения о том, что Россия каким-либо образом могла влиять на ход президентских выборов-2020, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее разведсообщество США в своем докладе заявило о том, что власти РФ распорядились в ходе выборов дискредитировать кандидатуру Джо Байдена, при этом Россия якобы поддерживала Дональда Трампа. При этом американская разведка не видела на выборах попыток РФ проникнуть в инфраструктуру выборов.
"Когда нечего сказать, тогда несут всякую ахинею", - сказал парламентарий.
По его словам, спецслужбы США "хотят сохранить хорошую мину при плохой игре".
"Они так много говорили про "вмешательство" РФ в американские выборы, а на поверку ничего нет. Вот они и прикрываются теперь такими витиеватыми фразами", - заключил политик.
Россия в прошлом не раз отвергала обвинения во вмешательстве в выборы.
Здание Капитолия в США - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 09:15Выборы президента США — 2020
Эксперт оценил доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы
 
Выборы президента США — 2020Владимир ДжабаровДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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