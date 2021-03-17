https://ria.ru/20210317/vmeshatelstvo-1601584620.html

В Совфеде оценили доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы

В Совфеде оценили доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы

Американские спецслужбы так и не смогли найти подтверждения о том, что Россия каким-либо образом могла влиять на ход президентских выборов-2020, заявил РИА... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T09:35

2021-03-17T09:35

2021-03-17T09:35

выборы президента сша — 2020

владимир джабаров

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Американские спецслужбы так и не смогли найти подтверждения о том, что Россия каким-либо образом могла влиять на ход президентских выборов-2020, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее разведсообщество США в своем докладе заявило о том, что власти РФ распорядились в ходе выборов дискредитировать кандидатуру Джо Байдена, при этом Россия якобы поддерживала Дональда Трампа. При этом американская разведка не видела на выборах попыток РФ проникнуть в инфраструктуру выборов."Когда нечего сказать, тогда несут всякую ахинею", - сказал парламентарий.По его словам, спецслужбы США "хотят сохранить хорошую мину при плохой игре"."Они так много говорили про "вмешательство" РФ в американские выборы, а на поверку ничего нет. Вот они и прикрываются теперь такими витиеватыми фразами", - заключил политик.Россия в прошлом не раз отвергала обвинения во вмешательстве в выборы.

https://ria.ru/20210317/vmeshatelstvo-1601581988.html

сша

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2021

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владимир джабаров, дональд трамп, джо байден, сша, в мире