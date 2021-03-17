https://ria.ru/20210317/vmeshatelstvo-1601581988.html

Эксперт оценил доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы

Эксперт оценил доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы

Доклад разведки США о якобы вмешательстве России в выборы 2020 года связан с замыслами Вашингтона разорвать российско-китайское сближение на антиамериканской... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T09:15

2021-03-17T09:15

2021-03-17T09:15

выборы президента сша — 2020

владимир батюк

дональд трамп

джо байден

москва

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Доклад разведки США о якобы вмешательстве России в выборы 2020 года связан с замыслами Вашингтона разорвать российско-китайское сближение на антиамериканской основе, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США."Я бы обратил внимание на то, что Китай не назван в качестве страны, которая принимала активное участие во вмешательстве в американские выборы. В последнее время в США очень популярна и активно обкатывается идея о том, что хорошо бы покончить с российско-китайским сближением на антиамериканской основе", - сказал эксперт РИА Новости.Поэтому, по его словам, США "пытаются не мытьем, так катаньем Россию оторвать от Китая". "То России обещают, что США махнут рукой на Украину, то грозятся ввести санкции из-за пресловутого российского вмешательства. Я думаю, это связано именно с такого рода замыслами и является составной частью американской стратегии", - считает аналитик.Говоря о возможных санкциях в связи с очередными обвинениями в адрес Москвы, политолог отметил, что "пока сами американцы ничего об этом не говорят". "Считается, что должно быть завершено это расследование (о якобы российском вмешательстве в выборы), и только затем президент имеет право по своему усмотрению на какие-то санкции. Предлог всегда найдется, было бы желание.Россия в прошлом не раз отвергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.

https://ria.ru/20210317/ssha-1601573026.html

https://ria.ru/20210315/kozyr-1601369016.html

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владимир батюк, дональд трамп, джо байден, москва, сша, украина, в мире