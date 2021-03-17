https://ria.ru/20210317/vlast-1601636441.html

Патриарх Кирилл рассказал, какую власть поддержат люди

Патриарх Кирилл рассказал, какую власть поддержат люди

Власть в политике, экономике и семье нравственно оправдана, если человек берет ответственность за других и приносит им пользу, такую власть поддержат люди,... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:35

2021-03-17T13:35

2021-03-17T13:35

религия и мировоззрение

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Власть в политике, экономике и семье нравственно оправдана, если человек берет ответственность за других и приносит им пользу, такую власть поддержат люди, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл после богослужения в столичном храме Христа Спасителя. Вечером во вторник первой недели Великого поста патриарх Кирилл провел великое повечерие с чтением покаянного канона Андрея Критского. Во время проповеди он привел цитату из молитвы Ефрема Сирина, которую произносят в храмах во время Великого поста "Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия… не даждь ми". Патриарх объяснил, что любоначалие - это любовь к властвованию, стремление обрести власть и наслаждаться ею. "Если сознание ответственности не будет на периферии, не будет заслоняться привилегиями, зарплатой, социальным статусом, тогда власть будет поддерживаться людьми, тогда будет уважаться сам институт власти, потому что главным свидетельством о богоугодности властных действий является благо людей, над которыми тот или иной носитель власти поставлен", - сказал патриарх Кирилл. Если действия человека, имеющего влияние, "связаны с его верой, со стремлением содействовать нравственному, духовному развитию людей", то, отмечает патриарх, "такая власть, несомненно, не может не встречать признательности и поддержки". По его словам, власть одного над другим не привилегия и может быть нравственно оправдана только тем, что приносит другим людям пользу. При этом он подчеркнул, что речь не только о политической или экономической власти, но и положении людей в семьях, в личных отношениях, когда "кто-то хочет ставить себя выше остальных и с этой более выгодной позиции управлять"."В семьях борьба за власть иногда ничем не уступает борьбе за власть в социальных группах или даже между государствами, эмоциональное напряжение бывает невероятно велико. И как часто семьи рассыпаются только потому, что власть не поделили, причем понимая под властью лишь категорическое исполнение желаний одной из сторон. А если бы в момент семейного кризиса люди вспомнили, что власть — это в первую очередь служение, то, наверное, прекратили бы конфликт. Хочешь больше власти? Возьми ее, но вместе с ней — ответственность за жизнь, здоровье, благополучие, за мир в семье. А если ты отказываешься взять ответственность за все это, то почему тогда ты должен иметь власть над другими членами семьи?", - рассказал патриарх Кирилл. Таким образом, ответственность пред Богом, близкими, а в масштабах страны перед народом –это "несомненный жизненный приоритет", заключил предстоятель Русской церкви. Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни.

https://ria.ru/20210315/post-1601318180.html

https://ria.ru/20210315/post-1601187739.html

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религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь