https://ria.ru/20210317/vaktsinatsiya-1601721838.html
Попова: иммунитет после вакцинации не вырабатывается у 10% привитых
Попова: иммунитет после вакцинации не вырабатывается у 10% привитых
Примерно у десяти процентов людей в мире не формируется иммунитет после вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T21:29
2021-03-17T21:29
2021-03-17T22:28
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Примерно у десяти процентов людей в мире не формируется иммунитет после вакцинации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, это касается практически всех вакцин. "Главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, что делать, если после прививки уже прошел некоторый срок, но достаточный иммунитет не появляется.По словам главы Роспотребнадзора, при таком раскладе те десять процентов, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены. Это произойдет потому, что вирусу негде будет распространиться.Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что для формирования коллективного иммунитета необходимо 60% от взрослого населения страны. В России это около 68 миллионов человек.К настоящему моменту, по информации ВОЗ, заразились 119,9 миллиона человек, по данным Университета Джонса Хопкинса — более 120,7 миллиона. Умерли 2,6 миллиона человек.В России с начала пандемии заболели более 4,4 миллиона человек, умерли — более 93 тысяч, выздоровели — более 4 миллионов.
https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601716212.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество