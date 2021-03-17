https://ria.ru/20210317/vaktsinatsiya-1601671143.html

Власти планируют к осени вакцинировать от COVID до 70 процентов москвичей

Власти планируют к осени вакцинировать от COVID до 70 процентов москвичей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов выразил уверенность, что доверие москвичей к... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T16:04

2021-03-17T16:04

2021-03-17T16:04

здоровье - общество

владимир ефимов (политик)

москва

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов выразил уверенность, что доверие москвичей к вакцинации от коронавируса вырастет, ключевая задача - к осени достичь вакцинации 60-70% населения."Поддерживаем коллег из Сеула в том, что ключевая задача у нас к сентябрю-октябрю месяцу прийти к вакцинации 60-70% населения, что позволит нам избежать дальнейшие вспышки заболевания и позволит нам жить и функционировать в нормальном режиме без каких-либо ограничений", - отметил он после первой сессии международного онлайн-форума "COVID-19 vs Economy: города перед лицом новых глобальных вызовов".В среду в ходе онлайн-форума, организованного МИА "Россия сегодня", заместитель мэра Сеула по вопросам экономической политики Ким Ый Сын заявил, что власти Сеула планируют к концу октября 2021 года вакцинировать 70% жителей.

https://ria.ru/20210131/vaktsinatsiya-1595331254.html

москва

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здоровье - общество, владимир ефимов (политик), москва