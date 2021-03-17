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Власти планируют к осени вакцинировать от COVID до 70 процентов москвичей
Власти планируют к осени вакцинировать от COVID до 70 процентов москвичей
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов выразил уверенность, что доверие москвичей к... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:04
2021-03-17T16:04
здоровье - общество
владимир ефимов (политик)
москва
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов выразил уверенность, что доверие москвичей к вакцинации от коронавируса вырастет, ключевая задача - к осени достичь вакцинации 60-70% населения."Поддерживаем коллег из Сеула в том, что ключевая задача у нас к сентябрю-октябрю месяцу прийти к вакцинации 60-70% населения, что позволит нам избежать дальнейшие вспышки заболевания и позволит нам жить и функционировать в нормальном режиме без каких-либо ограничений", - отметил он после первой сессии международного онлайн-форума "COVID-19 vs Economy: города перед лицом новых глобальных вызовов".В среду в ходе онлайн-форума, организованного МИА "Россия сегодня", заместитель мэра Сеула по вопросам экономической политики Ким Ый Сын заявил, что власти Сеула планируют к концу октября 2021 года вакцинировать 70% жителей.
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здоровье - общество, владимир ефимов (политик), москва

Власти планируют к осени вакцинировать от COVID до 70 процентов москвичей

16:04 17.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТЦ "Кунцево Плаза"
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов выразил уверенность, что доверие москвичей к вакцинации от коронавируса вырастет, ключевая задача - к осени достичь вакцинации 60-70% населения.
"На сегодняшний момент у нас порядка 700 тысяч человек уже сделали себе прививки... Уверен, что в ближайшее время рост доверия к вакцине и сама по себе вакцинация будет происходить более активно", - сказал Ефимов журналистам.
"Поддерживаем коллег из Сеула в том, что ключевая задача у нас к сентябрю-октябрю месяцу прийти к вакцинации 60-70% населения, что позволит нам избежать дальнейшие вспышки заболевания и позволит нам жить и функционировать в нормальном режиме без каких-либо ограничений", - отметил он после первой сессии международного онлайн-форума "COVID-19 vs Economy: города перед лицом новых глобальных вызовов".
В среду в ходе онлайн-форума, организованного МИА "Россия сегодня", заместитель мэра Сеула по вопросам экономической политики Ким Ый Сын заявил, что власти Сеула планируют к концу октября 2021 года вакцинировать 70% жителей.
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
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В Москве более 500 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса
 
Здоровье - ОбществоВладимир Ефимов (политик)Москва
 
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