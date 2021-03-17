https://ria.ru/20210317/vaktsinatsiya-1601665441.html

Ким Ый Сын: Сеул планирует к концу октября вакцинировать 70% жителей

Ким Ый Сын: Сеул планирует к концу октября вакцинировать 70% жителей

Власти Сеула планируют к концу октября 2021 года вакцинировать 70% граждан, полностью восстановить экономику после COVID-19 к февралю 2026 года, заявил... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:45

2021-03-17T15:45

2021-03-17T15:45

южная корея

сеул

вакцинация

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти Сеула планируют к концу октября 2021 года вакцинировать 70% граждан, полностью восстановить экономику после COVID-19 к февралю 2026 года, заявил заместитель мэра Сеула по вопросам экономической политики Ким Ый Сын.Он отметил, что в условиях пандемии в Сеуле была введена социальная дистанция, были ограничения на собрания более 5 человек и другие ограничения из-за коронавируса."Правительство Кореи также поддерживало занятность, социальную безопасность, и мы сотрудничали (с властями страны) во всех этих областях. Правительство собирается инвестировать порядка 145 миллионов долларов в поддержку малого бизнеса до 2025 года", - отметил Ким Ый Сын.По его словам, власти Сеула давали займы малому бизнесу, в настоящий момент пытаются продлить кредиты и льготы, субсидировали наиболее нуждавшихся сотрудников. Кроме этого, власти Южной Кореи подготовили в пандемию меры экстренной поддержки сферы туризма и искусств, которые были на грани коллапса.По данным на второй квартал 2020 года, население Сеула составляло примерно 9,9 миллиона человек.Как сообщил ранее премьер-министр республики, Южная Корея планирует вакцинировать 12 миллионов человек в первой половине 2021 года, план вакцинации будет расширен с апреля.

https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597489363.html

южная корея

сеул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, сеул, вакцинация