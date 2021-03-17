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Ким Ый Сын: Сеул планирует к концу октября вакцинировать 70% жителей
Ким Ый Сын: Сеул планирует к концу октября вакцинировать 70% жителей
Власти Сеула планируют к концу октября 2021 года вакцинировать 70% граждан, полностью восстановить экономику после COVID-19 к февралю 2026 года, заявил... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:45
2021-03-17T15:45
2021-03-17T15:45
южная корея
сеул
вакцинация
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Власти Сеула планируют к концу октября 2021 года вакцинировать 70% граждан, полностью восстановить экономику после COVID-19 к февралю 2026 года, заявил заместитель мэра Сеула по вопросам экономической политики Ким Ый Сын.Он отметил, что в условиях пандемии в Сеуле была введена социальная дистанция, были ограничения на собрания более 5 человек и другие ограничения из-за коронавируса."Правительство Кореи также поддерживало занятность, социальную безопасность, и мы сотрудничали (с властями страны) во всех этих областях. Правительство собирается инвестировать порядка 145 миллионов долларов в поддержку малого бизнеса до 2025 года", - отметил Ким Ый Сын.По его словам, власти Сеула давали займы малому бизнесу, в настоящий момент пытаются продлить кредиты и льготы, субсидировали наиболее нуждавшихся сотрудников. Кроме этого, власти Южной Кореи подготовили в пандемию меры экстренной поддержки сферы туризма и искусств, которые были на грани коллапса.По данным на второй квартал 2020 года, население Сеула составляло примерно 9,9 миллиона человек.Как сообщил ранее премьер-министр республики, Южная Корея планирует вакцинировать 12 миллионов человек в первой половине 2021 года, план вакцинации будет расширен с апреля.
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южная корея, сеул, вакцинация
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Власти Сеула планируют к концу октября 2021 года вакцинировать 70% граждан, полностью восстановить экономику после COVID-19
к февралю 2026 года, заявил заместитель мэра Сеула по вопросам экономической политики Ким Ый Сын.
"Конечно же, мы занимаемся восстановлением экономики. Сейчас мы на первом этапе, это наш первый шаг на долгом пути. Я думаю, что к февралю 2026 года мы сможем восстановить экономику и сможем вернуть нашу жизнь в нормально русло", - сказал в ходе онлайн-форума, организованного МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что в условиях пандемии в Сеуле
была введена социальная дистанция, были ограничения на собрания более 5 человек и другие ограничения из-за коронавируса.
"Правительство Кореи также поддерживало занятность, социальную безопасность, и мы сотрудничали (с властями страны) во всех этих областях. Правительство собирается инвестировать порядка 145 миллионов долларов в поддержку малого бизнеса до 2025 года", - отметил Ким Ый Сын.
По его словам, власти Сеула давали займы малому бизнесу, в настоящий момент пытаются продлить кредиты и льготы, субсидировали наиболее нуждавшихся сотрудников. Кроме этого, власти Южной Кореи подготовили в пандемию меры экстренной поддержки сферы туризма и искусств, которые были на грани коллапса.
"Большую важность мы придаем вакцинации, чтобы все проходило по графику, по плану. Это очень важно для всех нас. Мы 70% граждан намерены охватить к концу октября этого года с точки зрения вакцинации", - отметил заммэра Сеула.
По данным на второй квартал 2020 года, население Сеула составляло примерно 9,9 миллиона человек.
Как сообщил ранее премьер-министр республики, Южная Корея планирует вакцинировать 12 миллионов человек в первой половине 2021 года, план вакцинации будет расширен с апреля.