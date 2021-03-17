https://ria.ru/20210317/vaktsina-1601640857.html

Матвиенко оценила востребованность "Спутника V" за рубежом

Матвиенко оценила востребованность "Спутника V" за рубежом

Спрос на вакцину от коронавируса "Спутник V" за рубежом растет, многие главы государств просят Россию о закупках, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:59

2021-03-17T13:59

2021-03-17T14:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Спрос на вакцину от коронавируса "Спутник V" за рубежом растет, многие главы государств просят Россию о закупках, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Безусловно, спрос на вакцину каждый день растет, многие главы государств звонят и просят Россию прислать им вакцину "Спутник", - заявила она журналистам.Спикер Совфеда напомнила, что "Спутник V" стал первой вакциной, при этом он многократно апробирован на практике, поскольку уже миллионы людей привились препаратом, есть убедительные доказательства, что это эффективная и безвредная вакцина."Россия открыта к международному сотрудничеству при понимании, что мы должны сначала вакцинировать своих граждан, причем наращиваются объективно объемы производства вакцины в России. Мы готовы направлять не только вакцину, но и наши технологии для организации ее производства", - заявила Матвиенко.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире