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Матвиенко оценила востребованность "Спутника V" за рубежом
Матвиенко оценила востребованность "Спутника V" за рубежом
Спрос на вакцину от коронавируса "Спутник V" за рубежом растет, многие главы государств просят Россию о закупках, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:59
2021-03-17T14:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Спрос на вакцину от коронавируса "Спутник V" за рубежом растет, многие главы государств просят Россию о закупках, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Безусловно, спрос на вакцину каждый день растет, многие главы государств звонят и просят Россию прислать им вакцину "Спутник", - заявила она журналистам.Спикер Совфеда напомнила, что "Спутник V" стал первой вакциной, при этом он многократно апробирован на практике, поскольку уже миллионы людей привились препаратом, есть убедительные доказательства, что это эффективная и безвредная вакцина."Россия открыта к международному сотрудничеству при понимании, что мы должны сначала вакцинировать своих граждан, причем наращиваются объективно объемы производства вакцины в России. Мы готовы направлять не только вакцину, но и наши технологии для организации ее производства", - заявила Матвиенко.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире

Матвиенко оценила востребованность "Спутника V" за рубежом

13:59 17.03.2021 (обновлено: 14:09 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Спрос на вакцину от коронавируса "Спутник V" за рубежом растет, многие главы государств просят Россию о закупках, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Безусловно, спрос на вакцину каждый день растет, многие главы государств звонят и просят Россию прислать им вакцину "Спутник", - заявила она журналистам.
Спикер Совфеда напомнила, что "Спутник V" стал первой вакциной, при этом он многократно апробирован на практике, поскольку уже миллионы людей привились препаратом, есть убедительные доказательства, что это эффективная и безвредная вакцина.
"Россия открыта к международному сотрудничеству при понимании, что мы должны сначала вакцинировать своих граждан, причем наращиваются объективно объемы производства вакцины в России. Мы готовы направлять не только вакцину, но и наши технологии для организации ее производства", - заявила Матвиенко.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
 
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