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Матвиенко оценила перспективы сертификации "Спутника V" в Евросоюзе
Матвиенко оценила перспективы сертификации "Спутника V" в Евросоюзе
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" имеет все возможности для сертификации в ЕС, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:52
2021-03-17T14:05
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
валентина матвиенко
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" имеет все возможности для сертификации в ЕС, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Российская вакцина имеет все возможности для этого", - сказала Матвиенко журналистам.Она отметила, что, затягивая вопрос с регистрацией "Спутника V" и рассчитывая на другие вакцины, ЕС потерял время, в результате темпы вакцинации там существенно ниже, чем планировалось."В Европе уже пришло понимание, что главное - здоровье и жизнь граждан, а не стана происхождения вакцины. Россия уже доказала безопасность и эффективность "Спутника" - не только в научных журналах, но и на практике. Уже, по-моему, более 55 стран зарегистрировали нашу вакцину. Это уже очень серьезное основание", - сказала спикер Совфеда."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, валентина матвиенко, в мире

Матвиенко оценила перспективы сертификации "Спутника V" в Евросоюзе

13:52 17.03.2021 (обновлено: 14:05 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" имеет все возможности для сертификации в ЕС, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Российская вакцина имеет все возможности для этого", - сказала Матвиенко журналистам.
Она отметила, что, затягивая вопрос с регистрацией "Спутника V" и рассчитывая на другие вакцины, ЕС потерял время, в результате темпы вакцинации там существенно ниже, чем планировалось.
Европе уже пришло понимание, что главное - здоровье и жизнь граждан, а не стана происхождения вакцины. Россия уже доказала безопасность и эффективность "Спутника" - не только в научных журналах, но и на практике. Уже, по-моему, более 55 стран зарегистрировали нашу вакцину. Это уже очень серьезное основание", - сказала спикер Совфеда.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВалентина МатвиенкоВ мире
 
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