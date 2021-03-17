https://ria.ru/20210317/vaktsina-1601639378.html

Матвиенко оценила перспективы сертификации "Спутника V" в Евросоюзе

Матвиенко оценила перспективы сертификации "Спутника V" в Евросоюзе

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" имеет все возможности для сертификации в ЕС, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:52

2021-03-17T13:52

2021-03-17T14:05

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

валентина матвиенко

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" имеет все возможности для сертификации в ЕС, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Российская вакцина имеет все возможности для этого", - сказала Матвиенко журналистам.Она отметила, что, затягивая вопрос с регистрацией "Спутника V" и рассчитывая на другие вакцины, ЕС потерял время, в результате темпы вакцинации там существенно ниже, чем планировалось."В Европе уже пришло понимание, что главное - здоровье и жизнь граждан, а не стана происхождения вакцины. Россия уже доказала безопасность и эффективность "Спутника" - не только в научных журналах, но и на практике. Уже, по-моему, более 55 стран зарегистрировали нашу вакцину. Это уже очень серьезное основание", - сказала спикер Совфеда."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутника V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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