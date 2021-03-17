https://ria.ru/20210317/uran-1601564296.html

СМИ: Иран начал обогащать уран на усовершенствованных центрифугах

СМИ: Иран начал обогащать уран на усовершенствованных центрифугах

Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T00:28

2021-03-17T00:28

2021-03-17T00:28

магатэ

иран

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад МАГАТЭ.По данным Рейтер, Иран указал, что планирует установить второй каскад центрифуг IR-4 на подземном заводе в Натанзе.

https://ria.ru/20210105/uran-1592006788.html

иран

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, иран, в мире