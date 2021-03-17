https://ria.ru/20210317/uran-1601564296.html
СМИ: Иран начал обогащать уран на усовершенствованных центрифугах
СМИ: Иран начал обогащать уран на усовершенствованных центрифугах
Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T00:28
2021-03-17T00:28
2021-03-17T00:28
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад МАГАТЭ.По данным Рейтер, Иран указал, что планирует установить второй каскад центрифуг IR-4 на подземном заводе в Натанзе.
https://ria.ru/20210105/uran-1592006788.html
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