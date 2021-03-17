https://ria.ru/20210317/ukraina-1601660536.html

Министр обороны Украины пригласил Японию в "Крымскую платформу"

Министр обороны Украины пригласил Японию в "Крымскую платформу"

Министр обороны Украины Андрей Таран во время переговоров с государственным министром иностранных дел Японии Такаши Уто пригласил официальный Токио принять... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:27

2021-03-17T15:27

2021-03-17T15:27

юрий гусев

андрей таранов

укроборонпром

министерство обороны японии

министерство обороны украины

германия

республика крым

япония

сша

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КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран во время переговоров с государственным министром иностранных дел Японии Такаши Уто пригласил официальный Токио принять участие в "Крымской платформе", передает пресс-служба украинского оборонного ведомства.Ранее министерство обороны Японии сообщило об отмене запланированных на среду в Токио переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном из-за заболевшего COVID-19 сопровождающего. Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил, что заразился коронавирусом в ходе визита делегации минобороны Украины в Японию, сейчас он находится на самоизоляции в посольстве Украины в Токио. Визит министра обороны Украины Андрея Тарана в Японию стал первым в истории двусторонних отношений.Как видно на опубликованном оборонным ведомством фото, переговоры прошли в онлайн-режиме. В ходе официального визита Тарана в Японию министр отметил, что в последние два года Япония играет "все большую роль в проведении реформ на Украине и укреплении ее международных позиций". Также он отметил, что страны имеют схожие геополитические проблемы."Андрей Таран... пригласил официальный Токио присоединиться к "Крымской платформе", - сообщается на сайте ведомства.Уточняется, что следующим пунктом программы визита Тарана станут переговоры с министром обороны Японии.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

https://ria.ru/20210312/krym-1600900483.html

https://ria.ru/20210119/krym-1593614802.html

германия

республика крым

япония

сша

украина

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