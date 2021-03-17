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Министр обороны Украины пригласил Японию в "Крымскую платформу"
Министр обороны Украины пригласил Японию в "Крымскую платформу"
Министр обороны Украины Андрей Таран во время переговоров с государственным министром иностранных дел Японии Такаши Уто пригласил официальный Токио принять... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:27
2021-03-17T15:27
юрий гусев
андрей таранов
укроборонпром
министерство обороны японии
министерство обороны украины
германия
республика крым
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КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран во время переговоров с государственным министром иностранных дел Японии Такаши Уто пригласил официальный Токио принять участие в "Крымской платформе", передает пресс-служба украинского оборонного ведомства.Ранее министерство обороны Японии сообщило об отмене запланированных на среду в Токио переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном из-за заболевшего COVID-19 сопровождающего. Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил, что заразился коронавирусом в ходе визита делегации минобороны Украины в Японию, сейчас он находится на самоизоляции в посольстве Украины в Токио. Визит министра обороны Украины Андрея Тарана в Японию стал первым в истории двусторонних отношений.Как видно на опубликованном оборонным ведомством фото, переговоры прошли в онлайн-режиме. В ходе официального визита Тарана в Японию министр отметил, что в последние два года Япония играет "все большую роль в проведении реформ на Украине и укреплении ее международных позиций". Также он отметил, что страны имеют схожие геополитические проблемы."Андрей Таран... пригласил официальный Токио присоединиться к "Крымской платформе", - сообщается на сайте ведомства.Уточняется, что следующим пунктом программы визита Тарана станут переговоры с министром обороны Японии.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
https://ria.ru/20210312/krym-1600900483.html
https://ria.ru/20210119/krym-1593614802.html
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юрий гусев, андрей таранов, укроборонпром, министерство обороны японии, министерство обороны украины, германия, республика крым, япония, сша, украина, в мире

Министр обороны Украины пригласил Японию в "Крымскую платформу"

15:27 17.03.2021
 
© Фото : официальный сайт Минобороны УкраиныГенерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : официальный сайт Минобороны Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран во время переговоров с государственным министром иностранных дел Японии Такаши Уто пригласил официальный Токио принять участие в "Крымской платформе", передает пресс-служба украинского оборонного ведомства.
Ранее министерство обороны Японии сообщило об отмене запланированных на среду в Токио переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном из-за заболевшего COVID-19 сопровождающего. Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил, что заразился коронавирусом в ходе визита делегации минобороны Украины в Японию, сейчас он находится на самоизоляции в посольстве Украины в Токио. Визит министра обороны Украины Андрея Тарана в Японию стал первым в истории двусторонних отношений.
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Как видно на опубликованном оборонным ведомством фото, переговоры прошли в онлайн-режиме. В ходе официального визита Тарана в Японию министр отметил, что в последние два года Япония играет "все большую роль в проведении реформ на Украине и укреплении ее международных позиций". Также он отметил, что страны имеют схожие геополитические проблемы.
"Для обоих государств является насущным вопрос территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ, мы предлагаем активизировать взаимодействие для обеспечения национальных интересов и безопасности двух государств. Это придаст новый импульс двустороннему политическому и военно-политическому сотрудничеству Украины и Японии", - цитирует Тарана пресс-служба.
"Андрей Таран... пригласил официальный Токио присоединиться к "Крымской платформе", - сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что следующим пунктом программы визита Тарана станут переговоры с министром обороны Японии.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
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Юрий ГусевАндрей ТарановУкроборонпромМинистерство обороны ЯпонииМинистерство обороны УкраиныГерманияРеспублика КрымЯпонияСШАУкраинаВ мире
 
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