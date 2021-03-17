Министр обороны Украины пригласил Японию в "Крымскую платформу"
© Фото : официальный сайт Минобороны УкраиныГенерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран во время переговоров с государственным министром иностранных дел Японии Такаши Уто пригласил официальный Токио принять участие в "Крымской платформе", передает пресс-служба украинского оборонного ведомства.
Ранее министерство обороны Японии сообщило об отмене запланированных на среду в Токио переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном из-за заболевшего COVID-19 сопровождающего. Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил, что заразился коронавирусом в ходе визита делегации минобороны Украины в Японию, сейчас он находится на самоизоляции в посольстве Украины в Токио. Визит министра обороны Украины Андрея Тарана в Японию стал первым в истории двусторонних отношений.
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Как видно на опубликованном оборонным ведомством фото, переговоры прошли в онлайн-режиме. В ходе официального визита Тарана в Японию министр отметил, что в последние два года Япония играет "все большую роль в проведении реформ на Украине и укреплении ее международных позиций". Также он отметил, что страны имеют схожие геополитические проблемы.
"Для обоих государств является насущным вопрос территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ, мы предлагаем активизировать взаимодействие для обеспечения национальных интересов и безопасности двух государств. Это придаст новый импульс двустороннему политическому и военно-политическому сотрудничеству Украины и Японии", - цитирует Тарана пресс-служба.
"Андрей Таран... пригласил официальный Токио присоединиться к "Крымской платформе", - сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что следующим пунктом программы визита Тарана станут переговоры с министром обороны Японии.
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
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