https://ria.ru/20210317/ukraina-1601617535.html

Роль НАТО в украинском урегулировании деструктивна, заявил Грушко

Роль НАТО в украинском урегулировании деструктивна, заявил Грушко

НАТО не скрывает, что хотела бы обсуждать конфликт на Украине, но это не имеет добавленной стоимости, роль НАТО в украинском урегулировании деструктивна, а... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:15

2021-03-17T12:15

2021-03-17T12:23

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. НАТО не скрывает, что хотела бы обсуждать конфликт на Украине, но это не имеет добавленной стоимости, роль НАТО в украинском урегулировании деструктивна, а помощь альянса воинствующим кругам в Киеве противоречит выполнению Минских соглашений и поощряет их саботировать, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Страны НАТО не скрывали, что они хотели бы обсуждать конфликт на Украине. Мы обсуждали конфликт на Украине несколько раз в рамках заседания Совета (Совет Россия-НАТО - ред.), но добавленной стоимости это абсолютно не имеет с учетом того, что у НАТО нет никакой роли (в урегулировании – ред.), а то, что они делают, это абсолютно деструктивно", - сказал Грушко."Та помощь, которая оказывается НАТО наиболее воинствующим кругам в Киеве, противоречит задаче поиска политического урегулирования, выполнению Минских соглашений и, собственно, поощряет киевские власти к тому, чтобы продолжать саботировать минский комплекс мер", - подчеркнул он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210317/nato-1601616873.html

https://ria.ru/20210316/donbass-1601557454.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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луганская народная республика, донецкая народная республика, нато, александр грушко, оон, украина, в мире