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В Госдуме отреагировали на угрозы США в адрес России
В Госдуме отреагировали на угрозы США в адрес России
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что угрозы в адрес России со стороны США за якобы "вмешательство" в американские выборы, не РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:16
2021-03-17T15:16
леонид слуцкий
госдума рф
джо байден
владимир путин
сша
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что угрозы в адрес России со стороны США за якобы "вмешательство" в американские выборы, не останутся без внимания, РФ найдет внятный и адекватный ответ.Ранее президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы "вмешательство" в выборы в США в 2020 году."Угрозы о том, что "Россия ответит", уверен, не останутся без внимания. На любые ограничительные меры со стороны США, тем более по таким надуманным поводам, мы найдем свой внятный и адекватный ответ", - сказал Слуцкий журналистам.По мнению парламентария, в американском истеблишменте наблюдается кризис идей."Закончились какие-либо поводы для дальнейшего раскручивания санкционной спирали и в ход пошли "нафталиновые обвинения"... Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы. Об этом мы говорим нашим "стратегическим друзьям" более четырех лет. Все обратные утверждения – бред и еще раз бред", - добавил глава комитета Госдумы.Россия в прошлом не раз отвергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.
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леонид слуцкий, госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире

В Госдуме отреагировали на угрозы США в адрес России

15:16 17.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что угрозы в адрес России со стороны США за якобы "вмешательство" в американские выборы, не останутся без внимания, РФ найдет внятный и адекватный ответ.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы "вмешательство" в выборы в США в 2020 году.
"Угрозы о том, что "Россия ответит", уверен, не останутся без внимания. На любые ограничительные меры со стороны США, тем более по таким надуманным поводам, мы найдем свой внятный и адекватный ответ", - сказал Слуцкий журналистам.
По мнению парламентария, в американском истеблишменте наблюдается кризис идей.
"Закончились какие-либо поводы для дальнейшего раскручивания санкционной спирали и в ход пошли "нафталиновые обвинения"... Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы. Об этом мы говорим нашим "стратегическим друзьям" более четырех лет. Все обратные утверждения – бред и еще раз бред", - добавил глава комитета Госдумы.
Россия в прошлом не раз отвергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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МИД прокомментировал доклад разведки США о вмешательстве России в выборы
 
Леонид СлуцкийГосдума РФДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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