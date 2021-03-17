https://ria.ru/20210317/ugrozy-1601657608.html

В Госдуме отреагировали на угрозы США в адрес России

В Госдуме отреагировали на угрозы США в адрес России

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что угрозы в адрес России со стороны США за якобы "вмешательство" в американские выборы, не РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:16

2021-03-17T15:16

2021-03-17T15:16

леонид слуцкий

госдума рф

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что угрозы в адрес России со стороны США за якобы "вмешательство" в американские выборы, не останутся без внимания, РФ найдет внятный и адекватный ответ.Ранее президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "заплатит" за якобы "вмешательство" в выборы в США в 2020 году."Угрозы о том, что "Россия ответит", уверен, не останутся без внимания. На любые ограничительные меры со стороны США, тем более по таким надуманным поводам, мы найдем свой внятный и адекватный ответ", - сказал Слуцкий журналистам.По мнению парламентария, в американском истеблишменте наблюдается кризис идей."Закончились какие-либо поводы для дальнейшего раскручивания санкционной спирали и в ход пошли "нафталиновые обвинения"... Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы. Об этом мы говорим нашим "стратегическим друзьям" более четырех лет. Все обратные утверждения – бред и еще раз бред", - добавил глава комитета Госдумы.Россия в прошлом не раз отвергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.

https://ria.ru/20210317/doklad-1601641313.html

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леонид слуцкий, госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире