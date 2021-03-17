https://ria.ru/20210317/ugroza-1601725908.html

Ученый назвал самую большую угрозу для России

Ученый назвал самую большую угрозу для России

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев назвал причину ускоренного потепления климата в России и обозначил... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T22:10

2021-03-17T22:10

2021-03-17T22:10

наука

россия

климат

общество

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Названа самая серьезная угроза для России

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев назвал причину ускоренного потепления климата в России и обозначил его главную опасность. Об этом он рассказал в интервью газете "Взгляд".Ученый отметил, что в России этот процесс идет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах, причем в Арктической зоне он еще более интенсивен. Киселев объяснил, что ускоренное потепление обусловлено тем, что в средних широтах Северного полушария, в которой находится Россия, площадь суши меньше площади океана. "Океан является огромным аккумулятором тепла: когда жарко, та часть тепла, которая находится в атмосфере, уходит в океан, а когда атмосфера, наоборот, охлаждается, то часть этого тепла в океане возвращается обратно в атмосферу", — объяснил ученый.Климатолог добавил, что суша быстрее океана реагирует на потепление и охлаждение, а значит, не может так же эффективно осуществлять теплообмен с атмосферой. "Поэтому в нашей зоне потепление происходит быстрее — много суши. В такой ситуации, кстати, находимся не только мы, но и весь пояс средних северных широт", — подытожил он. Киселев рассказал, что потепление имееткак положительные, так отрицательные последствия для России. С одной стороны, станет возможно активнее использовать Северный морской путь, а также выращивать новые сельхозкультуры. "Здесь есть и обратная сторона: за этими новыми культурами придут и различные вредители <…>. Но самая большая и серьезная угроза для нас — это деградация вечной мерзлоты", — предупредил климатолог.Он объяснил, что две трети территории России находятся в этой зоне, и из-за ее деградации могут происходить различные аварии и катастрофы. Прежде всего, могут пострадать объекты, при строительстве которых не учитывали возможность таяния вечной мерзлоты. Другая угроза — выброс парниковых газов, содержащихся в ней. "Они, соответственно, высвободятся и попадут в атмосферу, за счет чего парниковый эффект еще больше усилится", — объяснил Киселев.В качестве еще одной угрозы ученый назвал повышение уровня Мирового океана — так в начале XXI века его темпы превысили три сантиметра за десятилетие, что почти вдвое выше темпов прошлого столетия. Это опасно для низко расположенных территорий вроде Нидерландов, Венеции или Санкт-Петербурга. "Но в Петербурге есть дамба. Проблема существует, но в данный момент она локализована, в ближайшие десятилетия беспокоиться не приходится. Хотя надо признать, что какие-то земли неизбежно будут затоплены к концу века", — предупредил климатолог.

https://ria.ru/20210314/poteplenie-1601123795.html

https://ria.ru/20210223/period-1598690538.html

https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, климат, общество