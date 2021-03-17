https://ria.ru/20210317/ugroza-1601699948.html

Во Владимирской области мужчина угрожал взорвать дом

Во Владимирской области мужчина угрожал взорвать дом

Житель города Кольчугино Владимирской области закрылся в своей квартире и хотел взорвать дом, мужчина сам позвонил в экстренные службы, его задержали,... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T18:33

2021-03-17T18:33

2021-03-17T18:33

владимирская область

кольчугино

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Житель города Кольчугино Владимирской области закрылся в своей квартире и хотел взорвать дом, мужчина сам позвонил в экстренные службы, его задержали, сообщается на сайте "МВД Медиа"."По телефону "112" позвонил житель города Кольчугино Владимирской области. Он сообщил, что открыл газ в своей квартире и собирается взорвать дом", - говорится в сообщении.Добавляется, что полицейские и представители экстренных служб, приехав по нужному адресу, оцепили дом и эвакуировали жильцов. Звонившим оказался 40-летний ранее судимый мужчина, который закрылся в своей квартире на третьем этаже. Чтобы его задержать, полицейский поднялся на балкон квартиры злоумышленника по лестнице."Сотрудники полиции проводят доследственную проверку обстоятельств инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210310/lechenie-1600625421.html

владимирская область

кольчугино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, кольчугино, происшествия