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Во Владимирской области мужчина угрожал взорвать дом
Во Владимирской области мужчина угрожал взорвать дом
Житель города Кольчугино Владимирской области закрылся в своей квартире и хотел взорвать дом, мужчина сам позвонил в экстренные службы, его задержали,... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T18:33
2021-03-17T18:33
2021-03-17T18:33
владимирская область
кольчугино
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Житель города Кольчугино Владимирской области закрылся в своей квартире и хотел взорвать дом, мужчина сам позвонил в экстренные службы, его задержали, сообщается на сайте "МВД Медиа"."По телефону "112" позвонил житель города Кольчугино Владимирской области. Он сообщил, что открыл газ в своей квартире и собирается взорвать дом", - говорится в сообщении.Добавляется, что полицейские и представители экстренных служб, приехав по нужному адресу, оцепили дом и эвакуировали жильцов. Звонившим оказался 40-летний ранее судимый мужчина, который закрылся в своей квартире на третьем этаже. Чтобы его задержать, полицейский поднялся на балкон квартиры злоумышленника по лестнице."Сотрудники полиции проводят доследственную проверку обстоятельств инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.
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владимирская область, кольчугино, происшествия
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Житель города Кольчугино Владимирской области
закрылся в своей квартире и хотел взорвать дом, мужчина сам позвонил в экстренные службы, его задержали, сообщается на сайте "МВД Медиа"
.
"По телефону "112" позвонил житель города Кольчугино Владимирской области. Он сообщил, что открыл газ в своей квартире и собирается взорвать дом", - говорится в сообщении.
Добавляется, что полицейские и представители экстренных служб, приехав по нужному адресу, оцепили дом и эвакуировали жильцов. Звонившим оказался 40-летний ранее судимый мужчина, который закрылся в своей квартире на третьем этаже. Чтобы его задержать, полицейский поднялся на балкон квартиры злоумышленника по лестнице.
"Сотрудники полиции проводят доследственную проверку обстоятельств инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.