https://ria.ru/20210317/ugroza-1601621283.html

В Кремле прокомментировали заявления Британии о "российской угрозе"

В Кремле прокомментировали заявления Британии о "российской угрозе"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эфемерной угрозу от России, которой Британия обосновала наращивание ядерных боезарядов. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:35

2021-03-17T12:35

2021-03-17T12:36

дмитрий песков

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эфемерной угрозу от России, которой Британия обосновала наращивание ядерных боезарядов.Правительство Британии во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы британское правительство пообещало к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180."Мы весьма сожалеем, что Британия избрала путь увеличения количества ядерных боезарядов, безусловно, это решение, которое вредит международной стабильности и стратегической безопасности. Опять же в качестве обоснования была озвучена некая эфемерная угроза, которая исходит от России. Здесь можно сказать одно - это неверно, от России никакой угрозы не исходит", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210317/potentsial-1601609706.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, великобритания, в мире