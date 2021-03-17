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В Кремле прокомментировали заявления Британии о "российской угрозе"
В Кремле прокомментировали заявления Британии о "российской угрозе"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эфемерной угрозу от России, которой Британия обосновала наращивание ядерных боезарядов. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:35
2021-03-17T12:35
2021-03-17T12:36
дмитрий песков
великобритания
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эфемерной угрозу от России, которой Британия обосновала наращивание ядерных боезарядов.Правительство Британии во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы британское правительство пообещало к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180."Мы весьма сожалеем, что Британия избрала путь увеличения количества ядерных боезарядов, безусловно, это решение, которое вредит международной стабильности и стратегической безопасности. Опять же в качестве обоснования была озвучена некая эфемерная угроза, которая исходит от России. Здесь можно сказать одно - это неверно, от России никакой угрозы не исходит", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков, великобритания, в мире
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
назвал эфемерной угрозу от России, которой Британия обосновала наращивание ядерных боезарядов.
Правительство Британии во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы британское правительство пообещало к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180.
"Мы весьма сожалеем, что Британия избрала путь увеличения количества ядерных боезарядов, безусловно, это решение, которое вредит международной стабильности и стратегической безопасности. Опять же в качестве обоснования была озвучена некая эфемерная угроза, которая исходит от России. Здесь можно сказать одно - это неверно, от России никакой угрозы не исходит", - сказал Песков журналистам.