https://ria.ru/20210317/ugroza-1601616233.html

Российский посол оценил заявления Великобритании о "российской угрозе"

Российский посол оценил заявления Великобритании о "российской угрозе"

Лондон использует "российскую угрозу", чтобы оправдать направление огромных сумм на перевооружение в тяжелых экономических условиях, заявил посол России в... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:06

2021-03-17T12:06

2021-03-17T12:06

андрей келин

великобритания

лондон

китай

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лондон использует "российскую угрозу", чтобы оправдать направление огромных сумм на перевооружение в тяжелых экономических условиях, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.Британское правительство представило 16 марта новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. В документе сообщается о планах по увеличению ядерного арсенала, рекордном росте оборонных расходов, планах контроля над космическим и киберпространством."Сейчас правительство Великобритании даже в этих тяжелых условиях экономических направляет огромные суммы на перевооружение, на модернизацию армии, как-то это надо оправдать. Вот в качестве оправдания называется российская угроза. В качестве доказательной базы опять же приводится дело Скрипалей трехлетней давности, мнимое применение тогда химического оружия, полностью сфабрикованное британскими властями", - сказал посол в беседе с российскими журналистами.

https://ria.ru/20210316/kosachev-1601523171.html

великобритания

лондон

китай

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андрей келин, великобритания, лондон, китай, в мире