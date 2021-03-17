https://ria.ru/20210317/ugroza-1601616233.html
Российский посол оценил заявления Великобритании о "российской угрозе"
Российский посол оценил заявления Великобритании о "российской угрозе"
Лондон использует "российскую угрозу", чтобы оправдать направление огромных сумм на перевооружение в тяжелых экономических условиях, заявил посол России в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:06
2021-03-17T12:06
2021-03-17T12:06
андрей келин
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лондон
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лондон использует "российскую угрозу", чтобы оправдать направление огромных сумм на перевооружение в тяжелых экономических условиях, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.Британское правительство представило 16 марта новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. В документе сообщается о планах по увеличению ядерного арсенала, рекордном росте оборонных расходов, планах контроля над космическим и киберпространством."Сейчас правительство Великобритании даже в этих тяжелых условиях экономических направляет огромные суммы на перевооружение, на модернизацию армии, как-то это надо оправдать. Вот в качестве оправдания называется российская угроза. В качестве доказательной базы опять же приводится дело Скрипалей трехлетней давности, мнимое применение тогда химического оружия, полностью сфабрикованное британскими властями", - сказал посол в беседе с российскими журналистами.
https://ria.ru/20210316/kosachev-1601523171.html
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андрей келин, великобритания, лондон, китай, в мире