Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/ugroza-1601616233.html
Российский посол оценил заявления Великобритании о "российской угрозе"
Российский посол оценил заявления Великобритании о "российской угрозе"
Лондон использует "российскую угрозу", чтобы оправдать направление огромных сумм на перевооружение в тяжелых экономических условиях, заявил посол России в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:06
2021-03-17T12:06
андрей келин
великобритания
лондон
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:144:1512:995_1920x0_80_0_0_93fb3c2e2c4f31ceb8fcd4487e475b13.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лондон использует "российскую угрозу", чтобы оправдать направление огромных сумм на перевооружение в тяжелых экономических условиях, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.Британское правительство представило 16 марта новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. В документе сообщается о планах по увеличению ядерного арсенала, рекордном росте оборонных расходов, планах контроля над космическим и киберпространством."Сейчас правительство Великобритании даже в этих тяжелых условиях экономических направляет огромные суммы на перевооружение, на модернизацию армии, как-то это надо оправдать. Вот в качестве оправдания называется российская угроза. В качестве доказательной базы опять же приводится дело Скрипалей трехлетней давности, мнимое применение тогда химического оружия, полностью сфабрикованное британскими властями", - сказал посол в беседе с российскими журналистами.
https://ria.ru/20210316/kosachev-1601523171.html
великобритания
лондон
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:2:1512:1136_1920x0_80_0_0_5a365799bf0aacfe394944dc8704a3e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей келин, великобритания, лондон, китай, в мире

Российский посол оценил заявления Великобритании о "российской угрозе"

12:06 17.03.2021
 
© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Мария Табак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лондон использует "российскую угрозу", чтобы оправдать направление огромных сумм на перевооружение в тяжелых экономических условиях, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
Британское правительство представило 16 марта новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. В документе сообщается о планах по увеличению ядерного арсенала, рекордном росте оборонных расходов, планах контроля над космическим и киберпространством.
"Сейчас правительство Великобритании даже в этих тяжелых условиях экономических направляет огромные суммы на перевооружение, на модернизацию армии, как-то это надо оправдать. Вот в качестве оправдания называется российская угроза. В качестве доказательной базы опять же приводится дело Скрипалей трехлетней давности, мнимое применение тогда химического оружия, полностью сфабрикованное британскими властями", - сказал посол в беседе с российскими журналистами.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 17:29
Косачев прокомментировал заявления Великобритании о "российской угрозе"
 
Андрей КелинВеликобританияЛондонКитайВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния