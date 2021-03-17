https://ria.ru/20210317/uchitelnitsa-1601625763.html

Новосибирскую учительницу заподозрили в развращении школьника

Новосибирскую учительницу заподозрили в развращении школьника

Следователи СК в Новосибирской области завели уголовное дело о развратных действиях на учительницу, которую подозревают в том, что она отправила ученику свое... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:53

2021-03-17T12:53

2021-03-17T12:53

следственный комитет россии (ск рф)

татарский район

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области завели уголовное дело о развратных действиях на учительницу, которую подозревают в том, что она отправила ученику свое эротическое видео, сообщает следственное управление СК РФ по региону."По результатам проведенной проверки по сообщениям СМИ о направлении учительницей одного из образовательных учреждений Татарского района своему ученику видеозаписи эротического содержания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на 3 года.По данным следствия, в феврале учительница направила в соцсети 15-летнему подростку видеозапись с "демонстрацией обнаженных частей тела"."В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.Ранее ряд местных СМИ написали, что, по словам учительницы, видео распространилось после взлома ее аккаунта в соцсети "ВКонтакте", она отмечала, что сразу после этого написала заявление об увольнении и уехала в другой регион.

https://ria.ru/20200908/udmurtiya-1576907871.html

татарский район

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), татарский район, новосибирская область, происшествия