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Новосибирскую учительницу заподозрили в развращении школьника
Новосибирскую учительницу заподозрили в развращении школьника
Следователи СК в Новосибирской области завели уголовное дело о развратных действиях на учительницу, которую подозревают в том, что она отправила ученику свое... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:53
2021-03-17T12:53
следственный комитет россии (ск рф)
татарский район
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области завели уголовное дело о развратных действиях на учительницу, которую подозревают в том, что она отправила ученику свое эротическое видео, сообщает следственное управление СК РФ по региону."По результатам проведенной проверки по сообщениям СМИ о направлении учительницей одного из образовательных учреждений Татарского района своему ученику видеозаписи эротического содержания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на 3 года.По данным следствия, в феврале учительница направила в соцсети 15-летнему подростку видеозапись с "демонстрацией обнаженных частей тела"."В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.Ранее ряд местных СМИ написали, что, по словам учительницы, видео распространилось после взлома ее аккаунта в соцсети "ВКонтакте", она отмечала, что сразу после этого написала заявление об увольнении и уехала в другой регион.
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следственный комитет россии (ск рф), татарский район, новосибирская область, происшествия

Новосибирскую учительницу заподозрили в развращении школьника

12:53 17.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области завели уголовное дело о развратных действиях на учительницу, которую подозревают в том, что она отправила ученику свое эротическое видео, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По результатам проведенной проверки по сообщениям СМИ о направлении учительницей одного из образовательных учреждений Татарского района своему ученику видеозаписи эротического содержания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на 3 года.
По данным следствия, в феврале учительница направила в соцсети 15-летнему подростку видеозапись с "демонстрацией обнаженных частей тела".
"В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Ранее ряд местных СМИ написали, что, по словам учительницы, видео распространилось после взлома ее аккаунта в соцсети "ВКонтакте", она отмечала, что сразу после этого написала заявление об увольнении и уехала в другой регион.
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Следственный комитет России (СК РФ)Татарский районНовосибирская областьПроисшествия
 
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