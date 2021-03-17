https://ria.ru/20210317/ubytki-1601567355.html

Титов рассказал о резком росте числа убыточных предприятий в России

Титов рассказал о резком росте числа убыточных предприятий в России

Количество убыточных предприятий в России резко растет, убытки в результате пандемии коронавируса и других экономических проблем составили более 3 триллионов... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T01:40

2021-03-17T01:40

2021-03-17T01:40

россия

борис титов

экономика

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МАХАЧКАЛА, 17 мар – РИА Новости. Количество убыточных предприятий в России резко растет, убытки в результате пандемии коронавируса и других экономических проблем составили более 3 триллионов рублей, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии Роста Борис Титов.Ранее бизнес-омбудсмен направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложения по новым мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий коронавируса, в частности, по налоговой амнистии для ряда компаний.Он добавил, что ряд мер уже внедряется, одна из них - трехпроцентный кредит.Он считает, что "нужна и налоговая амнистия, и кадастровая стоимость, которая декларировалась, но пока никаких решений не принято". По его мнению, кадастровая стоимость должна быть заморожена на уровне 2019 года, а не 2020-го."Вроде бы предлагалось правительством, но пока этого нет. Мы продолжаем работу в этом направлении и надеемся, что правительство примет ряд дополнительных мер поддержки", – заключил Титов.

https://ria.ru/20210224/yakutiya-1598710034.html

https://ria.ru/20210203/vzaimodeystvie-1595863853.html

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россия, борис титов, экономика