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Титов рассказал о резком росте числа убыточных предприятий в России
Титов рассказал о резком росте числа убыточных предприятий в России
Количество убыточных предприятий в России резко растет, убытки в результате пандемии коронавируса и других экономических проблем составили более 3 триллионов... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T01:40
2021-03-17T01:40
россия
борис титов
экономика
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МАХАЧКАЛА, 17 мар – РИА Новости. Количество убыточных предприятий в России резко растет, убытки в результате пандемии коронавируса и других экономических проблем составили более 3 триллионов рублей, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии Роста Борис Титов.Ранее бизнес-омбудсмен направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложения по новым мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий коронавируса, в частности, по налоговой амнистии для ряда компаний.Он добавил, что ряд мер уже внедряется, одна из них - трехпроцентный кредит.Он считает, что "нужна и налоговая амнистия, и кадастровая стоимость, которая декларировалась, но пока никаких решений не принято". По его мнению, кадастровая стоимость должна быть заморожена на уровне 2019 года, а не 2020-го."Вроде бы предлагалось правительством, но пока этого нет. Мы продолжаем работу в этом направлении и надеемся, что правительство примет ряд дополнительных мер поддержки", – заключил Титов.
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россия, борис титов, экономика

Титов рассказал о резком росте числа убыточных предприятий в России

01:40 17.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МАХАЧКАЛА, 17 мар – РИА Новости. Количество убыточных предприятий в России резко растет, убытки в результате пандемии коронавируса и других экономических проблем составили более 3 триллионов рублей, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии Роста Борис Титов.
Ранее бизнес-омбудсмен направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложения по новым мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий коронавируса, в частности, по налоговой амнистии для ряда компаний.
"Сегодня мы увидели новые цифры о том, что количество убыточных предприятий резко вырастает, больше чем на 30%, больше 3 триллионов рублей убытков – это всё последствия пандемии и других проблем, которые существуют в нашей экономике. Мы считаем, что ситуация становится критически опасной. Поэтому, конечно, правительство должно реагировать и оказать содействие бизнесу", - сказал Титов журналистам.
Он добавил, что ряд мер уже внедряется, одна из них - трехпроцентный кредит.
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"Мы видим, что и в него нужно вносить изменения, для того чтобы он был реально востребован бизнесом. Внедрение, первые шаги, первые результаты говорят о том, что бизнес не очень понимает всю необходимость и эффективность данной меры", – отметил Титов.
Он считает, что "нужна и налоговая амнистия, и кадастровая стоимость, которая декларировалась, но пока никаких решений не принято". По его мнению, кадастровая стоимость должна быть заморожена на уровне 2019 года, а не 2020-го.
"Вроде бы предлагалось правительством, но пока этого нет. Мы продолжаем работу в этом направлении и надеемся, что правительство примет ряд дополнительных мер поддержки", – заключил Титов.
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