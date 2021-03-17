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В Брянске на улице нашли тело женщины с ножевым ранением
В Брянске на улице нашли тело женщины с ножевым ранением
Следствие возбудило уголовное дело в связи с убийством женщины, на которую, по предварительным данным, на улице в Брянске с ножом напала девушка, следует из... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T21:05
2021-03-17T21:05
бежицкий район
следственный комитет россии (ск рф)
брянск
происшествия
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БРЯНСК, 17 мар - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в связи с убийством женщины, на которую, по предварительным данным, на улице в Брянске с ножом напала девушка, следует из сообщения СУСК РФ по региону.По данным следствия, тело 58-летней женщины с ранением в области шеи было обнаружено около дома 116 по ул. XX Съезда КПСС в Бежицком районе Брянска."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости официальный представитель СУСК региона Александр Афонин, на месте происшествия следователи обнаружили нож. Однако причины гибели женщины можно будет назвать после проведения экспертиз, отметил он.По подозрению в совершении этого преступления задержана 31-летняя жительница Брянска.
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бежицкий район, следственный комитет россии (ск рф), брянск, происшествия

В Брянске на улице нашли тело женщины с ножевым ранением

21:05 17.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БРЯНСК, 17 мар - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в связи с убийством женщины, на которую, по предварительным данным, на улице в Брянске с ножом напала девушка, следует из сообщения СУСК РФ по региону.
По данным следствия, тело 58-летней женщины с ранением в области шеи было обнаружено около дома 116 по ул. XX Съезда КПСС в Бежицком районе Брянска.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости официальный представитель СУСК региона Александр Афонин, на месте происшествия следователи обнаружили нож. Однако причины гибели женщины можно будет назвать после проведения экспертиз, отметил он.
По подозрению в совершении этого преступления задержана 31-летняя жительница Брянска.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 21:21
В Подмосковье мужчина с ножом ранил двух человек
 
Бежицкий районСледственный комитет России (СК РФ)БрянскПроисшествия
 
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