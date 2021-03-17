https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601719989.html

В Брянске на улице нашли тело женщины с ножевым ранением

В Брянске на улице нашли тело женщины с ножевым ранением

Следствие возбудило уголовное дело в связи с убийством женщины, на которую, по предварительным данным, на улице в Брянске с ножом напала девушка, следует из... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T21:05

2021-03-17T21:05

2021-03-17T21:05

бежицкий район

следственный комитет россии (ск рф)

брянск

происшествия

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БРЯНСК, 17 мар - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в связи с убийством женщины, на которую, по предварительным данным, на улице в Брянске с ножом напала девушка, следует из сообщения СУСК РФ по региону.По данным следствия, тело 58-летней женщины с ранением в области шеи было обнаружено около дома 116 по ул. XX Съезда КПСС в Бежицком районе Брянска."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости официальный представитель СУСК региона Александр Афонин, на месте происшествия следователи обнаружили нож. Однако причины гибели женщины можно будет назвать после проведения экспертиз, отметил он.По подозрению в совершении этого преступления задержана 31-летняя жительница Брянска.

https://ria.ru/20210311/napadenie-1600851278.html

бежицкий район

брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бежицкий район, следственный комитет россии (ск рф), брянск, происшествия