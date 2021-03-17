https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601658383.html

Суд вернул прокурору дело об убийстве студентки в Кемерово

Суд вернул прокурору дело об убийстве студентки в Кемерово

Суд вернул дело Владислава Канюса, обвиняемого в убийстве 23-летней студентки в Кемерово, прокурору для устранения недостатков, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:20

2021-03-17T15:20

2021-03-17T15:20

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 17 мар - РИА Новости. Суд вернул дело Владислава Канюса, обвиняемого в убийстве 23-летней студентки в Кемерово, прокурору для устранения недостатков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее сообщалось, что прокурор в суде заявил ходатайство о возвращении ему дела Владислава Канюса, обвиняемого в убийстве в Кемерово 23-летней студентки КузГТУ Веры Пехтелевой, для устранения выявленных в ходе судебного следствия недостатков. Также отмечалось, что согласно показаниям судмедэксперта, в общей сложности потерпевшей было нанесено не менее 56 ударов, в связи с чем усматривается наличие в действиях Канюса признаков преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное с особой жестокостью").Родственники погибшей заявляли, что 23-летнюю студентку убил ее бывший молодой человек, с которым она разорвала отношения. По их словам, он мучил жертву 3,5 часа. Трагедия произошла в квартире на Ленинградском проспекте, 28 в Кемерово в январе прошлого года."Виновное лицо осознавал, что лишает жизни Пехтелеву, причиняя ей особые мучения и страдания, для него было очевидно, что Пехтелева, оставаясь живой в течение времени применения к ней насилия, испытывает особые физические мучения и страдания… Данные обстоятельства должной правовой оценки органом предварительного расследования не получили, действия подсудимого Канюса квалифицированы как менее тяжкое преступление… Суд постановил уголовное дело в отношении Канюса,… обвиняемого в совершении преступления ч.1. ст.105 УК РФ, возвратить прокурору Ленинского района города Кемерово для устранения препятствий к его рассмотрению судом", – сказала судья.Она уточнила, что данное постановление суда подлежит обжалованию в Кемеровском областном суде в течение 10 суток.Убийство девушки получило резонанс, когда Следственный комитет обвинил в халатности двоих полицейских, а в соцсетях появилась расшифровка звонков жильцов дома в службу 112. Из расшифровки следовало, что соседи пытались вызвать полицию из-за криков девушки, сделав минимум семь звонков. Согласно расшифровке, в последнем звонке соседи сообщили, что вызвали полицейских полтора часа назад, но так никто и не приехал, они своими силами вскрыли дверь, и оказалось, что девушка мертва.

https://ria.ru/20210315/kemerovo-1601209268.html

https://ria.ru/20210302/ubiystvo-1599413363.html

кемерово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, происшествия