https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601657433.html

Следователи назвали мотивы убийства адвоката в центре Уфы

Следователи назвали мотивы убийства адвоката в центре Уфы

Житель Уфы подозревается в убийстве своего оппонента по судебному спору, сообщили журналистам в СУСК РФ по Башкирии, комментируя резонансное убийство в центре... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:15

2021-03-17T15:15

2021-03-17T15:15

следственный комитет россии (ск рф)

уфа

происшествия

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УФА, 17 мар - РИА Новости. Житель Уфы подозревается в убийстве своего оппонента по судебному спору, сообщили журналистам в СУСК РФ по Башкирии, комментируя резонансное убийство в центре города.Ранее сообщалось, что в центре города на проезжей части улицы Пушкина подрались двое мужчин. Один из них несколько раз ранил ножом другого и сбежал. Злоумышленник в соседнем квартале пытался совершить суицид, но его спасли и увезли в больницу."По версии следствия, днем 17 марта на улице Пушкина Уфы, вблизи Арбитражного суда республики между двумя мужчинами произошел конфликт, поводом для которого послужило судебное разбирательство, где мужчины являлись оппонентами. Во время ссоры 49-летний подозреваемый повалил 33-летнего потерпевшего на землю и ударил его несколько раз ножом, после чего скрылся с места преступления", - сообщили в региональном следкоме.Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. На место происшествия выехали руководитель и следователи территориального следственного отдела, следователи-криминалисты регионального управления СК совместно с сотрудниками полиции."В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины конфликта, а также иные обстоятельства совершенного преступления", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601640136.html

https://ria.ru/20210308/ubiystvo-1600354850.html

уфа

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), уфа, происшествия