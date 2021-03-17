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https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601657433.html
Следователи назвали мотивы убийства адвоката в центре Уфы
Следователи назвали мотивы убийства адвоката в центре Уфы
Житель Уфы подозревается в убийстве своего оппонента по судебному спору, сообщили журналистам в СУСК РФ по Башкирии, комментируя резонансное убийство в центре... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:15
2021-03-17T15:15
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
происшествия
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УФА, 17 мар - РИА Новости. Житель Уфы подозревается в убийстве своего оппонента по судебному спору, сообщили журналистам в СУСК РФ по Башкирии, комментируя резонансное убийство в центре города.Ранее сообщалось, что в центре города на проезжей части улицы Пушкина подрались двое мужчин. Один из них несколько раз ранил ножом другого и сбежал. Злоумышленник в соседнем квартале пытался совершить суицид, но его спасли и увезли в больницу."По версии следствия, днем 17 марта на улице Пушкина Уфы, вблизи Арбитражного суда республики между двумя мужчинами произошел конфликт, поводом для которого послужило судебное разбирательство, где мужчины являлись оппонентами. Во время ссоры 49-летний подозреваемый повалил 33-летнего потерпевшего на землю и ударил его несколько раз ножом, после чего скрылся с места преступления", - сообщили в региональном следкоме.Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. На место происшествия выехали руководитель и следователи территориального следственного отдела, следователи-криминалисты регионального управления СК совместно с сотрудниками полиции."В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины конфликта, а также иные обстоятельства совершенного преступления", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601640136.html
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следственный комитет россии (ск рф), уфа, происшествия

Следователи назвали мотивы убийства адвоката в центре Уфы

15:15 17.03.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
УФА, 17 мар - РИА Новости. Житель Уфы подозревается в убийстве своего оппонента по судебному спору, сообщили журналистам в СУСК РФ по Башкирии, комментируя резонансное убийство в центре города.
Ранее сообщалось, что в центре города на проезжей части улицы Пушкина подрались двое мужчин. Один из них несколько раз ранил ножом другого и сбежал. Злоумышленник в соседнем квартале пытался совершить суицид, но его спасли и увезли в больницу.
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 13:54
В центре Уфы убили адвоката
"По версии следствия, днем 17 марта на улице Пушкина Уфы, вблизи Арбитражного суда республики между двумя мужчинами произошел конфликт, поводом для которого послужило судебное разбирательство, где мужчины являлись оппонентами. Во время ссоры 49-летний подозреваемый повалил 33-летнего потерпевшего на землю и ударил его несколько раз ножом, после чего скрылся с места преступления", - сообщили в региональном следкоме.
Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. На место происшествия выехали руководитель и следователи территориального следственного отдела, следователи-криминалисты регионального управления СК совместно с сотрудниками полиции.
"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы, устанавливаются причины конфликта, а также иные обстоятельства совершенного преступления", - пояснили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
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Следственный комитет России (СК РФ)УфаПроисшествия
 
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