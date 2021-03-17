https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601642845.html

В Волгоградской области мужчина убил друга из-за спора, как резать сало

В Волгоградской области мужчина убил друга из-за спора, как резать сало

Жителя Волгоградской области обвинили в убийстве приятеля, который раскритиковал его за способ нарезки сала, сообщил журналистам руководитель одного из... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:07

2021-03-17T14:07

2021-03-17T19:51

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

котельниковский район

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 17 мар — РИА Новости. Жителя Волгоградской области обвинили в убийстве приятеля, который раскритиковал его за способ нарезки сала, сообщил журналистам руководитель одного из межрайонных управлений СК по региону Хонгор Муджиков.По его словам, в субботу 38-летний житель Котельниковского района выпивал дома с приятелем. Через некоторое время мужчины поссорились, и хозяин дома ударил несколько раз ножом своего гостя, отчего тот скончался. Суд санкционировал арест обвиняемого."Мужчина полностью признал свою причастность к смерти потерпевшего, в своих показаниях он сообщил, что причиной конфликта с потерпевшим послужили замечания гостя о неправильной нарезке им сала, которое они вдвоем употребляли в качестве закуски", — сообщил Муджиков.Участнику конфликта грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210316/moskva-1601420063.html

волгоградская область

котельниковский район

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, котельниковский район, происшествия