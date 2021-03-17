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В Волгоградской области мужчина убил друга из-за спора, как резать сало
В Волгоградской области мужчина убил друга из-за спора, как резать сало
Жителя Волгоградской области обвинили в убийстве приятеля, который раскритиковал его за способ нарезки сала, сообщил журналистам руководитель одного из... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:07
2021-03-17T19:51
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
котельниковский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 17 мар — РИА Новости. Жителя Волгоградской области обвинили в убийстве приятеля, который раскритиковал его за способ нарезки сала, сообщил журналистам руководитель одного из межрайонных управлений СК по региону Хонгор Муджиков.По его словам, в субботу 38-летний житель Котельниковского района выпивал дома с приятелем. Через некоторое время мужчины поссорились, и хозяин дома ударил несколько раз ножом своего гостя, отчего тот скончался. Суд санкционировал арест обвиняемого."Мужчина полностью признал свою причастность к смерти потерпевшего, в своих показаниях он сообщил, что причиной конфликта с потерпевшим послужили замечания гостя о неправильной нарезке им сала, которое они вдвоем употребляли в качестве закуски", — сообщил Муджиков.Участнику конфликта грозит до 15 лет лишения свободы.
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волгоградская область
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следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, котельниковский район, происшествия

В Волгоградской области мужчина убил друга из-за спора, как резать сало

14:07 17.03.2021 (обновлено: 19:51 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии у полицейской машины
Сотрудник Росгвардии у полицейской машины - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 17 мар — РИА Новости. Жителя Волгоградской области обвинили в убийстве приятеля, который раскритиковал его за способ нарезки сала, сообщил журналистам руководитель одного из межрайонных управлений СК по региону Хонгор Муджиков.
По его словам, в субботу 38-летний житель Котельниковского района выпивал дома с приятелем. Через некоторое время мужчины поссорились, и хозяин дома ударил несколько раз ножом своего гостя, отчего тот скончался. Суд санкционировал арест обвиняемого.
"Мужчина полностью признал свою причастность к смерти потерпевшего, в своих показаниях он сообщил, что причиной конфликта с потерпевшим послужили замечания гостя о неправильной нарезке им сала, которое они вдвоем употребляли в качестве закуски", — сообщил Муджиков.
Участнику конфликта грозит до 15 лет лишения свободы.
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Следственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьКотельниковский районПроисшествия
 
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