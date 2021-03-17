https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601640136.html

В центре Уфы убили адвоката

В центре Уфы убили адвоката

Житель Уфы зарезал в центре города мужчину и пытался совершить суицид, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:54

2021-03-17T13:54

2021-03-17T13:54

здоровье - общество

уфа

происшествия

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УФА, 17 мар - РИА Новости. Житель Уфы зарезал в центре города мужчину и пытался совершить суицид, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По его данным, в Уфе подрались двое мужчин, один из них несколько раз ранил ножом оппонента и сбежал. "Преступник в соседнем квартале пытался совершить суицид, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Предварительно, убитый мужчина является адвокатом", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе МВД Башкирии подтвердили, что в центре города произошло нападение."Сообщение зарегистрировано в управлении МВД России по городу Уфе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудниками полиции совместно с представителями СУСК РФ по Башкирии устанавливаются обстоятельства нападения и конфликта", - сообщили РИА Новости в полицейском главке.

https://ria.ru/20180321/1516931771.html

https://ria.ru/20210308/ubiystvo-1600354850.html

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, уфа, происшествия