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В центре Уфы убили адвоката
В центре Уфы убили адвоката
Житель Уфы зарезал в центре города мужчину и пытался совершить суицид, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:54
2021-03-17T13:54
здоровье - общество
уфа
происшествия
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УФА, 17 мар - РИА Новости. Житель Уфы зарезал в центре города мужчину и пытался совершить суицид, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По его данным, в Уфе подрались двое мужчин, один из них несколько раз ранил ножом оппонента и сбежал. "Преступник в соседнем квартале пытался совершить суицид, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Предварительно, убитый мужчина является адвокатом", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе МВД Башкирии подтвердили, что в центре города произошло нападение."Сообщение зарегистрировано в управлении МВД России по городу Уфе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудниками полиции совместно с представителями СУСК РФ по Башкирии устанавливаются обстоятельства нападения и конфликта", - сообщили РИА Новости в полицейском главке.
https://ria.ru/20180321/1516931771.html
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здоровье - общество, уфа, происшествия

В центре Уфы убили адвоката

13:54 17.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 17 мар - РИА Новости. Житель Уфы зарезал в центре города мужчину и пытался совершить суицид, он доставлен в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По его данным, в Уфе подрались двое мужчин, один из них несколько раз ранил ножом оппонента и сбежал. "Преступник в соседнем квартале пытался совершить суицид, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Предварительно, убитый мужчина является адвокатом", - сказал собеседник агентства.
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В пресс-службе МВД Башкирии подтвердили, что в центре города произошло нападение.
"Сообщение зарегистрировано в управлении МВД России по городу Уфе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудниками полиции совместно с представителями СУСК РФ по Башкирии устанавливаются обстоятельства нападения и конфликта", - сообщили РИА Новости в полицейском главке.
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