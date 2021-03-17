https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601637026.html

Жительницу Чечни, убившую мать и сестру, признали невменяемой

Жительницу Чечни, убившую мать и сестру, признали невменяемой

Следствие в Чечне завершило расследование резонансного убийства несовершеннолетней девушкой матери и сестры, экспертиза обнаружила у нее психическое... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:39

2021-03-17T13:39

2021-03-17T13:39

чеченская республика (чечня)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 17 мар – РИА Новости. Следствие в Чечне завершило расследование резонансного убийства несовершеннолетней девушкой матери и сестры, экспертиза обнаружила у нее психическое расстройство, лишающее ее возможности "осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий", сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.В августе 2019 года следствие возбудило уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Шелковского района по подозрению в убийстве матери и старшей сестры."Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы станицы Гребенская 2002 года рождения, которая совершила убийство своей матери и старшей сестры… Комиссия судебно-психиатрических экспертов обнаружила у девушки признаки хронического психического расстройства, которое лишает ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий", - сообщает СУСК.По данным следствия, в 2019 году 17-летняя девушка проживала в станице Гребенская с родителями и старшей сестрой, к которой "на протяжении длительного времени испытывала неприязненные отношения". Ночью 23 августа 2019 года , дождавшись, когда все в доме уснут, она нанесла спящей сестре множественные ножевые ранения в область спины и груди, а также своей матери, пытавшейся заступиться за старшую дочь. В результате 27-летняя сестра и 53-летняя мать несовершеннолетней скончались на месте.Дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

https://ria.ru/20210305/podrostok-1600008372.html

https://ria.ru/20210203/murom-1595874385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), происшествия