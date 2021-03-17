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Обвиняемый в убийстве студентки в Кемерово дал показания
Обвиняемый в убийстве студентки в Кемерово дал показания
Владислав Канюс, обвиняемый в убийстве студентки Веры Пехтелевой, заявил, что заподозрил девушку в измене и хотел ее запугать. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:25
2021-03-17T13:25
2021-03-17T21:07
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 17 мар — РИА Новости. Владислав Канюс, обвиняемый в убийстве студентки Веры Пехтелевой, заявил, что заподозрил девушку в измене и хотел ее запугать.Ранее сообщалось, что 23-летнюю девушку убил бывший парень. По предварительным данным, это произошло после разрыва их отношений. Родственники погибшей заявили, что Канюс перед этим мучил ее 3,5 часа. Трагедия произошла в квартире на Ленинградском проспекте, 28, в Кемерово в январе прошлого года.Согласно показаниям обвиняемого, в декабре после очередной ссоры Пехтелева переехала в студенческое общежитие. Далее он утверждает, что в январе позвонил ей и предложил помочь с переездом. На следующий день она приехала, молодые люди вместе выпивали и собирали вещи. Конфликт начался после того, как Канюс рассказал бывшей подруге о своих подозрениях. Вывод об измене он сделал на основании слов "общей знакомой".Также из показаний допроса обвиняемого следует, что он "хотел покончить жизнь самоубийством, после того как понял, что Вера мертва", и раскаивается в содеянном.
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кемерово, происшествия
КЕМЕРОВО, 17 мар — РИА Новости. Владислав Канюс, обвиняемый в убийстве студентки Веры Пехтелевой, заявил, что заподозрил девушку в измене и хотел ее запугать.
Ранее сообщалось, что 23-летнюю девушку убил бывший парень. По предварительным данным, это произошло после разрыва их отношений. Родственники погибшей заявили, что Канюс перед этим мучил ее 3,5 часа. Трагедия произошла в квартире на Ленинградском проспекте, 28, в Кемерово в январе прошлого года.
Согласно показаниям обвиняемого, в декабре после очередной ссоры Пехтелева переехала в студенческое общежитие. Далее он утверждает, что в январе позвонил ей и предложил помочь с переездом. На следующий день она приехала, молодые люди вместе выпивали и собирали вещи. Конфликт начался после того, как Канюс рассказал бывшей подруге о своих подозрениях. Вывод об измене он сделал на основании слов "общей знакомой".
"Ей это не понравилось, после чего она начала меня оскорблять, наносить удары. А когда она меня ударила ногой между ног, меня это разозлило, она отрицала, что встречается с другим мужчиной.<...> Убивать ее не хотел, я затянул шнур на ее шее, хотел ее припугнуть, хотел, чтобы она потеряла сознание", — описал версию происшедшего подозреваемый.
Также из показаний допроса обвиняемого следует, что он "хотел покончить жизнь самоубийством, после того как понял, что Вера мертва", и раскаивается в содеянном.