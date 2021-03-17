https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601633211.html

Обвиняемый в убийстве студентки в Кемерово дал показания

Обвиняемый в убийстве студентки в Кемерово дал показания

Владислав Канюс, обвиняемый в убийстве студентки Веры Пехтелевой, заявил, что заподозрил девушку в измене и хотел ее запугать. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:25

2021-03-17T13:25

2021-03-17T21:07

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 17 мар — РИА Новости. Владислав Канюс, обвиняемый в убийстве студентки Веры Пехтелевой, заявил, что заподозрил девушку в измене и хотел ее запугать.Ранее сообщалось, что 23-летнюю девушку убил бывший парень. По предварительным данным, это произошло после разрыва их отношений. Родственники погибшей заявили, что Канюс перед этим мучил ее 3,5 часа. Трагедия произошла в квартире на Ленинградском проспекте, 28, в Кемерово в январе прошлого года.Согласно показаниям обвиняемого, в декабре после очередной ссоры Пехтелева переехала в студенческое общежитие. Далее он утверждает, что в январе позвонил ей и предложил помочь с переездом. На следующий день она приехала, молодые люди вместе выпивали и собирали вещи. Конфликт начался после того, как Канюс рассказал бывшей подруге о своих подозрениях. Вывод об измене он сделал на основании слов "общей знакомой".Также из показаний допроса обвиняемого следует, что он "хотел покончить жизнь самоубийством, после того как понял, что Вера мертва", и раскаивается в содеянном.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/vedma-1601441212.html

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, происшествия